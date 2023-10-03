Стало известно о мощном контрударе ВС России на участке Работино — Вербовое «Военная хроника»: ВС России нанесли мощный контрудар в районе Работино

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Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о мощном контрударе Вооруженных сил России на участке Работино — Вербовое. По его информации, украинская армия вынуждена отступать, по подразделениям активно работает артиллерия ВС РФ. Минобороны России соответствующую информацию не комментировало.

Из публикации следует, что российские подразделения применяют авиабомбы с модулем планирования и коррекции, потери ВСУ стремительно растут. По информации канала, украинская армия была вынуждена прекратить активные передвижения в районе населенных пунктов, а командование ВСУ может попытаться исправить ситуацию, задействовав резервы.

Военкор Александр Коц в Telegram-канале, комментируя обстановку на данном направлении, добавил, что легенды о великом наступлении ВСУ тем временем так и остаются легендами.

В то время пока легенды о великом наступлении ВСУ так и остаются легендами, наши парни как следует отработали артиллерией на участке Работино — Вербовое, — отметил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись на несколько сотен метров на двух направлениях спецоперации. Речь идет об Ореховском и Времевском участках. По словам Рогова, бойцы успешно как отражают атаки ВСУ, так и осуществляют наступление.