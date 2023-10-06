В России простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8 Baza показала кадры с церемонии прощания со штурманом угнанного на Украину Ми-8

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza опубликовал кадры с церемонии прощания с Хушбахтом Турсуновым — членом экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8. Мероприятие, как пишет канал, прошло с почестями, российского военного посмертно наградили орденом Мужества.

По данным Baza, сами похороны Турсунова пройдут на его родине — в Таджикистане.

5 сентября появилась информация, что российский вертолет Ми-8 был угнан из Курска и оказался на Украине. На борту боевой машины находились пилот Максим Кузьминов и еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита К. и штурман Хушбахт Т. Позже выяснилось, что инцидент случился 9 августа.

Позже Главное разведывательное управление Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление». Сам Кузьминов на пресс-конференции по случаю угона подтвердил, что других членов экипажа «ликвидировали».

Baza писала, что Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье. Никита и Хуршед одного возраста с Кузьминовым (пилоту 28 лет).