Правда ли, что квартиры в России скоро подешевеют: что обещают эксперты Эксперт Луценко спрогнозировал падение цен на вторичном рынке жилья к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До нового года цены на вторичном рынке жилья уже не увеличатся, а скидки на готовые объекты вырастут. Об этом эксперты по недвижимости рассказали ТАСС. Какие подробности известны?

Что будет с ценами на вторичное жилье

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что в конце лета 2023 года покупатели, ожидавшие рост ипотечных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ, создали на вторичном рынке кратковременный ажиотаж. По его словам, тогда продавцы сориентировались и подняли цены.

«Однако с октября и до конца года мы не ожидаем больше таких вспышек, поскольку банки уже повысили ставки. Полагаем, что цены на вторичную недвижимость до нового года больше не будут расти и, более того, могут начать остывать», — пояснил Луценко ТАСС.

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что охлаждение спроса после ажиотажа является естественным явлением. Он отметил, что на фоне повышения ключевой ставки спрос был опережающим, и сейчас на рынке не будет хватать как раз этой доли покупателей. Стимулировать интерес людей к готовым квартирам будет дисконт, поскольку собственники заинтересованы в срочной продаже.

«В краткосрочной перспективе цены будут удерживать занятые позиции, демонстрируя околонулевые колебания», — высказался специалист.

По словам генерального директора брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрия Долгова, до конца 2023 года спрос не повысится, а значит, предпосылок для роста цен нет. Он подчеркнул, что даже при колебании ключевой ставки и повышении первоначального взноса ипотека на квартиры в новостройках остается гораздо доступнее.

«Тем более что разница между средним ежемесячным ипотечным платежом при минимальном первоначальном взносе на „вторичку“ и „первичку“ составляет 35%», — уточнил Долгов.

Когда подешевеет жилье в новостройках

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в сентябре заявил, что в обозримом будущем следует ожидать снижения цены квартир в новостройках. Он пояснил, что сейчас идет процесс сокращения госсубсидий банкам, которые предоставляют ипотеку под льготные проценты. В этих условиях банкам придется поднять процентные ставки, что приведет к снижению спроса на ипотечные кредиты и, соответственно, к падению стоимости квартир.

«Очевидно, что процентные ставки вырастут и спрос на жилье со стороны тех, кто хотел бы его приобрести, существенно снизится. А если это случится, то, соответственно, и цена на недвижимость станет уменьшаться. Это закон рынка», — сообщил Аксаков.

Какие банки повысили ставки по ипотеке

О решении повысить ставки по ипотеке с 22 сентября на 0,5 процентного пункта 21 сентября сообщил глава Сбербанка Герман Греф. В результате по программам ипотеки «Вторичное жилье», «Новостройка», «Строительство дома» минимальная ставка составит 14,2% годовых.

ВТБ также поднял базовую ставку по рыночным (нельготным) программам на 0,5 п. п. Новые параметры применяются к приобретению готового и строящегося жилья, а также к рефинансированию.

«Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования, для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — сообщил банк.

Аналогично на 0,5 процентного пункта поднял базовые ставки и Совкомбанк. Это относится к рыночным программам на первичное и вторичное жилье.

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