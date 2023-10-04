«РВ»: наступление ВСУ у Клещеевки оказалось бойней «РВ»: ВС России уничтожают бронетехнику и пехоту ВСУ у Клещеевки

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Клещеевки и Андреевки превратилось бойню, в которой российские подразделения уничтожают бронетехнику и пехоту противника. По данным канала, прорваться через российскую линию обороны у железной дороги пытались бронетехника и штурмовые группы ВСУ. Минобороны не комментировало эту информацию.

Наши встретили врага валом огня, накрыв артиллерией, ПТУРщики также поразили бронетехнику. ВСУ понесли очень большие потери, завалив район множеством трупов своих штурмовиков и сожженной техникой, — отмечается в сообщении.

Канал отмечает, что подразделения ВСУ в настоящее время проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступление. Бои на участке перешли в позиционную стадию.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ изменили тактику продвижения под Клещеевкой. По его словам, теперь украинцы не штурмуют, а уничтожают позиции ВС России, а потом двигаются вперед. Суть тактики простая: на протяжении длительного времени последовательно ровняют первую линию обороны с землей артиллерией. Затем наблюдают с воздуха за результатом и ждут, когда обороняющиеся кончатся или дрогнут и отойдут. На получившийся лунный ландшафт заходят пешком и быстро-быстро окапываются, пояснил военкор.