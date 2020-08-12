Коэффициент распространения коронавируса в России вновь снизился

https://static.news.ru/photo/b5d501a6-dc72-11ea-b703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения инфекции COVID-19 в России 12 августа опустился до 0,97. В Москве этот показатель остался на уровне предыдущего дня и составляет 1,01, следует из подсчётов, основанных на данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Однако при возвращении к пороговым значениям и их длительном превышении могут быть вновь введены ограничения.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля, передаёт ТАСС.

По состоянию на 12 августа в семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель составляет менее единицы. В этом списке — Ханты-Мансийский автономный округ (0,82), Челябинская (0,94), Московская (0,95), Иркутская (0,95), Свердловская (0,97), Ростовская (0,99) области, а также Красноярский край (0,98).

В трёх регионах коэффициент превышает единицу. Помимо Москвы это Санкт-Петербург, где показатель впервые с 14 июля превысил единицу и составил 1,01, а также Нижегородская область, в которой коэффициент уже второй день подряд находится на максимальной с 5 июня отметке — 1,13.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия запатентовала новую вакцину от коронавируса — «Спутник V». Оказалось, это было сделано за два месяца то того, как Владимир Путин объявил о завершении процедуры регистрации препарата.