Коц возмутился слежкой СБУ за Крымским мостом: сводка военкоров 16 августа Что обсуждали российские военкоры в Telegram

Фото: Алена Попова/ТАСС

Крымский мост через Керченский пролив

Военные корреспонденты и блогеры прокомментировали главные события специальной военной операции (СВО) на Украине. Сладков рассказал историю 56-го десантного-штурмового полка (ДШП). Поддубный узнал, что взорвалось у ВСУ под Харьковом. Коц предположил, что у Службы безопасности Украины (СБУ) есть доступ к камерам наблюдения на стратегических объектах России. О чем пишут военкоры 16 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков о 56-м ДШП: «Этот полк брал Вену»

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал историю 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, который дислоцируется на Ореховском направлении в Запорожской области. Этот полк участвовал во взятии Вены в 1945 году, за что был награжден орденом Красного знамени.

«Этот полк брал Вену. Бригадой воевал в Афганистане, бригадой — в Чечне, потом уже полком. Его десантники участвовали в сирийской кампании. Это полк с мощнейшей славной историей. У противника история бригад-дивизий начинается с 1991 года. Их боевой путь начался с войны против иракского народа и закончится карательной операцией в Донбассе. Наши части имеют историю, входящую корнями в саму Русскую землю, в наши великие дела», — написал Сладков.

Евгений Поддубный: «Под Харьковом уничтожен склад ВСУ»

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о взрыве складских помещений ВСУ в поселке на берегу реки Оскол в Харьковской области.

«В Харьковской области целью ночных ударов ВС РФ были объекты ВСУ в поселке Пески-Радьковские Изюмского района. Поражены складские помещения, используемые украинскими формированиями для хранения боекомплекта», — полагает Поддубный. Минобороны эту информацию не комментировало.

По данным украинских СМИ, в поселке Пески-Радьковские после ударов дронами произошел пожар в складских помещениях на площади 300 квадратных метров.

Фото: МО РФ

Андрей Руденко призвал объединять армию и народ

Военный репортер Андрей Руденко раскритиковал коллег, которые акцентируют внимание на проблемах в Вооруженных силах ради рейтингов. Журналист считает, что авторы подобных публикаций «несут огромный урон и помогают врагу».

«Некоторые коллеги в погоне за рейтингом постоянно включают рупор „все пропало“ и начинают хайповать на этой теме. Такое ощущение, что это какая-то болезнь, которая уж очень плохо действует на всех. Эти люди не осознают, что они несут огромный урон и помогают врагу. Без проблем не обходится ни одно мелкое дело, а мы сегодня воюем со всем Западом, линия фронта — тысячи километров. Если каждую из них обсасывать в эфире, ничем хорошим это не закончится. Пока мы побеждаем и, я уверен, в конце концов поставим жирную точку в СВО безоговорочной победой! Но для этого нам нужно объединять народ и армию, а не вносить постоянный срач», — считает Руденко.

Фото: МО РФ

Александр Ходаковский: «Украинцев раздражает, что Россия не упала на колени»

Замглавы Росгвардии Александр Ходаковский полагает, что украинцев деморализовало заявление вице-премьера Ирины Верещук о том, что боевые действия не закончатся даже следующей весной.

«Когда ненавистная Россия во время боевых действий продолжает строить дороги в Донбассе и прокладывает водоводы — это вообще непереносимо! Почему это Россия под воздействием всех санкций не упала на колени, а развивает страну, переориентировавшись на Восток? Разве не Украине китайцы в конце 2013-го предлагали многомиллиардные инвестиции на прокладку „шелкового пути“, а Россия давала 16 млрд рублей на поддержание экономики?» — напомнил Ходаковский.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук написала в Telegram-канале, что боевые действия не закончатся ни в 2023-м, ни весной следующего года.

«Рыбарь»: «Войны в Западной Африке не будет, потому что некому воевать»

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» считают, что военная интервенция Нигера не состоится, потому что в страну «некому вторгаться».

«Столь широко обсуждаемая в прессе тема возможной интервенции в Нигер постепенно начинает затухать по вполне естественной причине — вторгаться туда просто некому. Еще одним свидетельством стало заседание Африканского союза, где участники отказались от применения силы против мятежников из-за „опасений бойни“. Как на этом фоне выглядят заявления Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о готовности вот-вот скоро начать военную операцию — комментировать излишне», — подчеркивает «Рыбарь».

По мнению авторов Telegram-канала, боевые действия могут начаться, только если США решат «пересмотреть свой подход к разрешению ситуации и дадут „зеленый свет“».

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Нигер

Сергей Колясников: «Дрон „Упырь“ испытан в зоне СВО»

Военный блогер Сергей Колясников обратил внимание на дрон-камикадзе «Упырь» — одну из разработок, представленных на форуме «Армия-2023».

«Уральский дрон-камикадзе „Упырь“ на стенде форума „Армия-2023“. К этому стенду можно подходить спокойно. Вам расскажут, как дрон работает, как борется с РЭБ, увеличивает дальность. Все это опробовано на практике... Парни ими даже моторные лодки десанта ВСУ под Антоновским мостом догоняют», — отметил Колясников.

Александр Коц возмутился доступом СБУ к камерам на территории РФ

Военный корреспондент Александр Коц полагает, что у СБУ был доступ к камерам видеонаблюдения на Крымском мосту. Телеканал CNN со ссылкой на СБУ опубликовал видео атаки беспилотными катерами опор сооружения. Ранее эти кадры не публиковались.

«СБУ публикует кадры атаки морских дронов на Крымский мост. Из них видно, что удар был нанесен в том числе и по железнодорожной ветке, но не причинил большого вреда. Тут напрашивается только один вопрос: к камерам видеонаблюдения каких еще стратегических объектов есть доступ у нашего противника?» — поинтересовался Коц.

Крымский мост был подорван беспилотными надводными аппаратами в ночь на 17 июля. В результате атаки один из пролетов сошел с опоры.

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