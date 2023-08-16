Скончался экс-заместитель Шойгу Геннадий Жидко: как умер, был ли на СВО

Фото: МО РФ

Геннадий Жидко

Герой России, бывший заместитель министра обороны РФ Геннадий Жидко умер после продолжительной болезни. Ему было 57 лет. Какие должности он занимал и участвовал ли в СВО на Украине?

Где служил Геннадий Жидко

Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года в Узбекистане. В 1987 году он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище им. дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко. В 1997 году отучился в Военной академии бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в 2007 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. После училища был распределен командиром взвода в Туркестанский военный округ.

В первой половине 1990-х годов Жидко служил в 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжского военного округа. Окончив академию бронетанковых войск, вернулся в Приволжский военный округ. Он командовал батальоном охраны, в 1999–2001 годах занимал должность офицера по особым поручениям командующего войсками ПУрВО. В 2001 году управлял 92-м мотострелковым Сестрорецким Краснознаменным полком 201-й мотострелковой дивизии (Таджикистан).

После возвращения из Таджикистана занимал посты начальника учебного центра по подготовке младших специалистов, заместителя командира дивизии, потом — начальника штаба дивизии. В июне 2007 года Жидко назначили командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии постоянной готовности Северо-Кавказского военного округа. С июля 2009 по декабрь 2011 года он занимал пост заместителя командующего 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Московского (с 2010 года — Западного) военного округа. С декабря 2011 года значился начальником штаба — первым заместителем командующего общевойсковой армией Западного военного округа.

В январе 2015 года Жидко был назначен на пост начальника штаба — первого заместителя командующего 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Центрального военного округа. В 2016 году привлекался в качестве военного советника, возглавлял штаб группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике, организовывал военные операции против международных террористических организаций. С 2016 года по ноябрь 2017 года занимал пост командующего 2-й гвардейской армией. С 22 ноября 2017 года по ноябрь 2018 года являлся заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

13 ноября 2018 года пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила, что Жидко представлен в Хабаровске личному составу как новый командующий войсками ВВО. Он сменил на посту генерал-полковника Александра Журавлева. С ноября 2021 года по июль 2022 года был заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. В 2022 году вновь занимал должность командующего войсками ВВО.

Участвовал ли Жидко в спецоперации

Все страны Евросоюза включили Жидко в санкционный список 6 октября 2022 года. В Брюсселе заявили, что он якобы командовал Южной группировкой ВС РФ в ходе спецоперации и «активно участвовал в развертывании войск на Украине». В Минобороны России эту информацию никак не комментировали.

Также против Жидко ввели санкции Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина и Новая Зеландия.

От чего умер Геннадий Жидко

Геннадий Жидко скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 16 августа. Он умер в результате продолжительной болезни.

«Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами», — написал Дегтярев в авторском Telegram-канале.

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