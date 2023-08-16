Умер экс-командующий Восточным военным округом Дегтярев: скончался экс-командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко

Фото: МО РФ

Геннадий Жидко

После продолжительной болезни в Москве скончался бывший командующий Восточным военным округом генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Он добавил, что в столице Жидко занимал должность заместителя министра обороны России и в свое время руководил штабом группировки ВС РФ в Сирии.

После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко, — написал Дегтярев.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что полковник Вадим Гуров, занимавший должность начальника Майкопского учебного авиаполка, погиб в ходе учебных полетов. Он подчеркнул, что трагедия произошла в понедельник, 14 августа. Глава региона выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Отмечается, что Гуров на протяжении нескольких лет возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона. Также он принимал участие в военной операции в Сирии и защищал интересы России в ходе СВО.

Самолет полковника Вадима Гурова Л-39 «Альбатрос» потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили ранее в Министерстве обороны России. В результате происшествия разрушений и пострадавших на земле не было.