Самолет Л-39 упал при заходе на посадку в Краснодарском крае

Фото: Luiz Gomes/Keystone Press Agency

Один человек погиб при крушении военного самолета Л-39 в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Воздушный борт упал при заходе на посадку в черте аэродрома.

По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается, — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел при выполнении учебно-тренировочного полета. В результате произошедшего разрушений и пострадавших на земле нет, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области. Причиной крушения стала техническая неисправность. Истребитель, принадлежавший Балтийскому флоту, упал у поселка Вершинино, который расположен в 70 км к востоку от Калининграда. На опубликованных кадрах можно увидеть, как самолет пролетает над поляной, где расположились люди, затем совершает маневр и пикирует к земле. Полет проводился без боекомплекта. Борт потерпел крушение в безлюдной местности.

Также в начале августа стало известно о крушении маломощного одномоторного самолета в аэропорту Ван-Наис вблизи Лос-Анджелеса. После падения самолет загорелся. Жертвами инцидента стали два человека.