Умер начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров

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Вадим Гуров

Полковник Вадим Гуров, занимавший должность начальника Майкопского учебного авиаполка, погиб в ходе учебных полетов, рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что трагедия произошла в понедельник, 14 августа. Глава региона выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров, — говорится в сообщении.

Гуров на протяжении нескольких лет возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона. Также он принимал участие в военной операции в Сирии и защищал интересы России в ходе СВО.

Самолет полковника Вадима Гурова Л-39 «Альбатрос» потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили ранее в Министерстве обороны России. В результате происшествия разрушений и пострадавших на земле нет. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, точная причина крушения в настоящее время неизвестна.

В минувшую субботу, 12 августа, в Калининградской области упал истребитель Су-30. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что в результате крушения погибли члены экипажа самолета.