Генерал-лейтенант ФСО Лопырев умер в колонии «112»: скончался осужденный за взятки генерал-лейтенант ФСО Лопырев

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Геннадий Лопырев

Генерал-лейтенант Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадий Лопырев скончался в колонии, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, мужчине стало плохо 15 августа. Его экстренно доставили в больницу, однако врачи не сумели ему помочь.

Высокопоставленный офицер ФСО был осужден в 2017 году по делу о двух эпизодах взяточничества. Общая сумма взятки составила 7 млн рублей. Кроме того, генерал-лейтенанта осудили за незаконный оборот оружия. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строго режима с сохранением звания. Кроме того, Лопырев должен был выплатить штраф в размере 150 млн рублей. Свою вину генерал-лейтенант так и не признал.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова, которого обвиняют в получении взятки. Отмечается, что в ходе задержания следователям пришлось выбить стекло автомобиля чиновника и выстрелить в воздух, чтобы тот сдался. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Позднее стало известно, что суд отправил Большакова под арест сроком на два месяца. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что задержанный «при порочащих обстоятельствах» чиновник будет уволен с поста мэра Димитровграда по причине утраты доверия.