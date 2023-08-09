Бывшего мэра Димитровграда отправили на два месяца в СИЗО Бывшего мэра Димитровграда Большакова арестовали до 7 октября

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Андрей Большаков

Экс-мэра Димитровграда Андрея Большакова отправили на два месяца под арест, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска, где прошло заседание об избрании меры пресечения. Максимальное наказание по статье УК РФ о получении взятки в особо крупном размере, которую инкриминируют бывшему чиновнику, предусматривает 15 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно, — сообщили в суде.

Ульяновский губернатор Алексей Русских ранее сообщил, что задержанный «при порочащих обстоятельствах» Большаков будет уволен с поста мэра Димитровграда в связи с утратой доверия. Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Камеко при этом заявил, что Большаков исключен из ЕР из-за дискредитации партии.

Telegram-канал «112» сообщал, что 8 августа Большаков открыл огонь по сотрудникам СК, когда те попытались его задержать после предполагаемого получения взятки. По данным канала, правоохранители встретили чиновника утром у здания мэрии, в ответ он заперся в машине и начал отстреливаться. Telegram-канал SHOT писал, что следователям пришлось выбить стекло машины мэра и выстрелить в воздух. Глава Димитровграда все же сдался, в его машине обнаружили около одного млн рублей. Писали, что с ним задержали и возможных подельников, советника главы региона Игоря Эдель и его помощника Дмитрий Смирнов.