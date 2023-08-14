21-летний российский хоккеист умер от рака мозга Российский хоккеист Родион Амиров умер от опухоли мозга

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Родион Амиров

Российский хоккеист, нападающий Родион Амиров скончался на 22-м году жизни. Он выступал за «Салават Юлаев», а в 2020 году был задрафтован клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». О смерти игрока сообщил в соцсетях его агент Дэн Мильштейн.

С большим прискорбием сообщаем о смерти Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как он получил эту новость, он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей карьеры, — написал агент.

Он также поблагодарил «Торонто Мэйпл Лифс» и «Салават Юлаев». Оба клуба, по его словам, делали все возможное, чтобы помочь спортсмену и его семье.

Амиров провел 79 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 18 (10+8) баллов. Он также выступал за юниорские сборные России с 17 до 20 лет. В конце 2020 года провел первые матчи за национальную сборную России.

О болезни хоккеиста стало известно 23 февраля 2022 года. Он проходил курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу. «Салавт Юлаев» продлил с ним контракт, несмотря на болезнь.