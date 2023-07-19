Уничтожение катера ВСУ «Упырем» попало на видео

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили катер ВСУ с помощью дрона-камикадзе «Упырь» в районе Антоновского моста. Видео публикует Telegram-канал 5-tv.ru. На кадрах видно, как оператор выслеживает катер и направляет в него дрон.

После поражения одной лодки другие быстро покинули акваторию.

Дрон «Упырь» был разработан в Свердловской области для нанесения ударов по позициям противника, а также для пресечения подвоза боеприпасов. Кроме того, разработка может использоваться для уничтожения бронетехники. Беспилотник способен переносить гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также кустарные осколочно-фугасные заряды. Военные отмечают, что «Упырь» зарекомендовал себя в зоне боевых действий на Украине.

Ранее стало известно, что дальность полета российского FPV-дрона «Упырь» была увеличена в два раза благодаря воздушному ретранслятору «Удлинитель». По словам специалистов, также была улучшена его защита от средств радиоэлектронной борьбы. Это стало возможным за счет видеопередатчиков и видеоприемников собственного производства.