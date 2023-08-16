В Харьковской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

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Взрывы прогремели на территории Харьковской области после объявления воздушной тревоги, сообщает издание «Страна.UA». Точные причины взрывов остаются неизвестными. Отмечается, что сигнал тревоги начал звучать в городах региона в 7:42 по московскому времени. Тогда же Воздушные силы Украины распространили сообщение о замеченных в небе беспилотника. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

В ночь на среду, 16 августа, взрывы также было слышно и на территории Одесской области. Местные власти рекомендовали жителям региона оставаться в убежищах. Помимо Одессы и близлежащих населенных пунктов, воздушная тревога также была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях.

Как сообщалось ранее, беспилотные летательные аппараты «Шахид» атаковали украинские порты, расположенные на берегах Дуная. Взрывы были слышны не только в Одессе, но и в Николаеве, Рени, Измаиле и других портовых городах Украины. Сообщалось, что дроны заходят на цель парами. Жителям этих населенных пунктов рекомендовали не приближаться к портам, административным зданиям и складам. В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.