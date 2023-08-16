Как Франция и ЦРУ «душили» Буркина-Фасо и Африку и кто такой Тома Санкара Устранение лидера западноафриканской страны 35 лет назад перекликается с нынешними событиями в Нигере

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 1980-е годы Буркина-Фасо, а тогда Верхняя Вольта, входила в тройку самых отсталых стран мира. Если какую-то страну хотели унизить, её сравнивали с этой африканской дырой. Но в 1983 году ситуация резко изменилась, бывшая африканская колония ворвалась в топы международных новостей и стала примером для всей Западной Африки. Человеком, который вытащил собственную страну из небытия, стал Тома Санкара. Но его попытки добиться подлинной независимости были безжалостно уничтожены Францией в союзе с США и их местными «клиентами». Эти события перекликаются с происходящим сегодня в Нигере.

Происхождение Санкары

Тома Исидор Ноэль Санкара родился в семье жандармского офицера 21 декабря 1949 года. Положение его семьи было необычным. Она, с одной стороны, принадлежала к колониальной верхушке Верхней Вольты. Это позволило Санкаре в будущем получить отличное образование в местных лицеях и, что немаловажно, свободно выбирать свой профессиональный путь.

С другой стороны, этническое происхождение Санкары создавало на его пути массу препятствий. Его мать была по происхождению мосси, а отец — смешанного происхождения: мосси-фулани. Мосси — ведущая и очень гетерогенная национально-культурная группа Буркина-Фасо. Составляя большинство населения, этот народ все колониальное и постколониальное время придерживался устоявшихся традиционных иерархий. Верхушка обладала не только духовной властью над мосси, но также судебной и административной. К тому же она была включена в систему французского управления колонией Верхняя Вольта.

Фото: Anthony Labouriaux/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Представители национально-культурной группы мосси

Будучи смешанного происхождения, Санкара во время своего президентства будет испытывать трудности в продвижении прогрессивных реформ со стороны верхушки мосси. Блэз Кампаоре, человек № 2 в революционной Буркина-Фасо, был стопроцентный мосси. Противостояние по этой линии между новыми и архаичными традициями будет одной из причин устранения Санкары.

Ещё одной особенностью семьи Санкары было то, что они исповедовали католицизм. Практически все родственники революционного лидера были мусульманами-суннитами, как и абсолютное большинство мосси. К тому моменту, как Тома Санкара решил стать военным, он уже хорошо представлял основы обоих вероучений. Как он говорил впоследствии: «На необитаемый остров я бы взял „Государство и революцию“ Ленина, Библию и Коран».

Под контролем профранцузских военных

После окончания лицея Санкара встал перед вопросом, куда пойти учиться. Он мог выбрать любое поприще. Его семья настаивала, чтобы он стал священником. Но Санкара поступает в 1966 году в военную академию. С точки зрения будущей карьеры это был прекрасный выбор.

Военные в Западной Африке играли огромную роль в местной политике. Основой послужила система колониального французского управления, в рамках которой продвижение по военной линии гарантировало массу привилегий: прекрасное образование, высокий заработок, обучение во французских военных академиях и, наконец, французское гражданство с возможностью жить не в нищей колониальной Африке, а в европейской метрополии.

Париж со своей стороны не жалел денег на подготовку военных. Экономика бывших колоний с 1960-х годов плотно опекалась французскими финансовыми институтами с помощью франка КФА. Эта де-факто колониальная валюта позволяла крепко привязать к Парижу свои бывшие территории. Франция гарантировала африканской верхушке стабильность финансового положения, а взамен получала возможность поддерживать финансовую и экономическую монополию своих корпораций.

Африканские государства были обязаны размещать заказы на французских предприятиях. Их торговля была взята под опеку Парижем, а финансы регулировались и управлялись Центробанком экс-метрополии. В таких условиях о независимой внешней политике африканские страны могли только мечтать.

Получив экономическое господство в экс-колониях, Париж полностью сбрасывал с себя какие-либо социальные обязательства. Теперь это было головной болью «независимых» государств, которые были вынуждены брать в долг у Франции для реализации любых реформ. Достаточно быстро африканцы поняли, что это ещё одна удавка на их шее. Лидеры стран начинали искать независимые источники помощи, в частности у СССР и Китая.

Фото: Добросовестное использование//Wikimedia Commons Тома Санкара

И вот тут на сцену выходила армия. Выстроенная и вышколенная французами, она устраняла излишне самостоятельных местных политиков. За последние 50 лет в бывших западноафриканских колониях Франции произошло более 50 военных переворотов и контрпереворотов. Париж получал своих диктаторов, которые четко проводили удобный для него курс.

Как Санкара стал военным и социалистом

В военной академии Санкара впервые познакомился с идеями социализма. Впервые прочел Маркса, Ленина и Франца Фанона, самого влиятельного идеолога борьбы за национальное освобождение Африки.

В 1970 году его переводят на Мадагаскар для дальнейшего обучения. И там Санкара наблюдает две попытки свержения местного профранцузского авторитарного президента. Постоянные выступления на протяжении 1971–1972 годов студентов, фермеров, рабочих и служащих заставили даже Париж самоустраниться от поддержки действующих островных властей. Режим был свергнут.

Эти события сильно повлияли на молодого Санкару. Он увидел, что массовые протесты, организованные оппозицией, могут добиться важных политических изменений. Во-вторых, увидел слабость бывшего колониального гегемона. Франция отказалась вмешаться на стороне своих. Их военные присутствовали на Мадагаскаре, но Париж проинформировал островных политиков, что они не будут вмешиваться в их разборки.

В том же году Санкара вернулся обратно домой. Малоизвестный десантник прославится во время пограничной войны с Мали в 1974 году. Интересно отметить, что, так же как в середине 1970-х годов, Агашерский конфликт сделает Санкару популярным, в 1980-х годах он его же фактически похоронит.

В 1976 году, на волне своей популярности, Тома Санкара создал подпольную организацию «Коммунистическая офицерская группа». Его заместителем в ней становится Блэз Кампаоре.

Фото: Альберт Пушкарев /Фотохроника ТАСС Тома Санкара

Санкара как политик

До того как стать президентом в 1983 году, Санкара успел побывать министром в паре военных правительств. Первым был кабинет полковника Сая Зербо, совершившего переворот 25 ноября 1980 года. Там Санкара был министром информации и покровительствовал антикоррупционным расследованиям в прессе против окружения действующего президента. За такие действия Санкару уволили.

Вторым стал кабинет президента и экс-майора Жан-Батиста Уэдраого, который сверг Зербо 7 ноября 1982 года. Санкару в какой-то момент назначили премьер-министром. На этом посту он попытался провести прогрессивные реформы. В ответ на это его арестовали по настоянию Ги Пенна, личного помощника президента Франции Франсуа Миттерана.

Устранить Санкару не удалось. Блэз Кампаоре и его товарищи по подпольной коммунистической организации возглавили очередной переворот. 4 августа 1983 года Тома Санкара встал во главе Верхней Вольты.

Санкара становится революционером

Придя к власти, Санкара быстро обозначил свои приоритеты в политике. Во-первых, борьба с коррупцией. Во-вторых, самообеспечение страны продовольствием. Для этого у него был план — привлечь более семи тысяч деревень для озеленения пустынных земель и их последующей аграрной регенерации. Для страны, которая продовольствие завозила из своей бывшей метрополии, это была очень амбициозная цель.

Огромный приоритет отдавался борьбе с архаичными пережитками и с традиционными этническими структурами. Верхняя Вольта не зря считалась одной из самых отсталых стран мира. В стране существовали работорговля, обрезание женских гениталий, многоженство и принудительные детские браки. О предохранении большинство африканцев просто не имели понятия, да это и запрещалось клерикальной и племенной верхушками мосси.

Искоренение этого требовало, во-первых, централизации власти. И начиная с октября 1983 года Санкара берёт как образец кубинскую революцию — в стране учреждаются народные революционные трибуналы и Комитет защиты революции. Всех, кто сопротивляется проводимым реформам, жестко преследуют. За это многочисленные иностранные НКО назовут Санкару диктатором. Париж и Вашингтон будут обвинять президента в нарушении прав человека и авторитарном курсе.

Во-вторых, массового просвещения, что потребовало создания в прямом смысле армии учителей. На этом поприще Санкаре сопутствовал оглушительный успех. Уровень грамотности в 1983–1987 годах вырос с 13% до 73%! Параллельно с этим развернулась система медицинского просвещения. Население страны массово прививалось от полиомиелита, менингита, разнообразных лихорадок и оспы. К концу 1985 года привилось около двух миллионов человек (всего в стране проживало порядка 7 млн человек). До кампаний Санкары были привиты лишь люди из верхушки страны.

Фото: imago images/ТАСС Жители Буркина-Фасо в 1980-е

Курс на независимость

4 августа 1984 года Санкара анонсирует переименование страны. Бывшее колониальное название Верхняя Вольта меняется на Буркина-Фасо — название, которое сформировано из двух языков, на которых говорят три самые большие этнические группы: мосси, фулани и сенуфо. В переводе это означало «Страна честных людей». Антиколониальный аспект переименования был понятен всем. Африканцы сами на своих языках называли собственную страну, отказавшись от любых намеков на колониальные связи с Францией.

Вслед за символическим выпадением из французского поля последовало экономическое и политическое. Санкара разрывает связи с МВФ, отказываясь действовать по его программе. Он сокращает связи с Францией, европейскими странами и США, укрепляя их с Кубой, Ливией и СССР. Последний предоставил целый ряд кредитов на льготных условиях, включая передачу военной техники (в основном — вертолёты).

Успех реформ Санкары внутри страны увеличивает его популярность по всему Западноафриканскому региону. Его риторика, антиимпериалистическая и антифранцузская, приводит к столкновению с бывшей метрополией. Париж уже в 1983 году пытался выкинуть Санкару из буркинийской политики. Но тогда он был всего лишь одним из офицеров правящей хунты. Популярным, левым, но реальных полномочий у него не было. Совсем иное дело, когда он пришел к власти.

Из-за чего возник конфликт между Парижем и Санкарой

В 1986 году Санкара перешел черту. Во время встречи с французским президентом Миттераном в Буркина-Фасо лидер африканской страны публично унизил своего европейского гостя.

«Мы не можем понять, почему бандитам вроде Йонаса Савимби (лидер правой ангольской организации УНИТА. — NEWS.ru), убийцам вроде Питера Боты (президент ЮАР. — NEWS.ru) было разрешено приехать во Францию, такую прекрасную и достойную страну. Они запятнали ее своими руками и ногами, покрытыми кровью. Те, кто позволил им совершить подобные действия, понесут ответственность здесь и в других частях мира, отныне и навсегда!» — заявил Санкара.

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС Тома Санкара

Как Франция решила избавиться от африканского лидера

Миттеран был в ярости. По сообщениям источников из его близкого круга, после такого приёма французский президент приказал избавиться от Санкары.

2 декабря 1986 года власти Буркина-Фасо подарили Парижу еще один железный аргумент в пользу устранения Санкары. Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за право населения Новой Каледонии, как колониальной территории, добиваться независимости от Франции. Еще больше поразило Париж то, что Санкара был одним из организаторов антифранцузского голосования. К тому же резолюция была подготовлена Буркина-Фасо при прямом указании президента западноафриканской страны.

После голосования в ООН правые, бывшие в тот момент большинством во французском парламенте, потребовали от премьер-министра Жака Ширака разорвать все экономические связи с Буркина-Фасо. Что и было сделано в полном согласии с администрацией Миттерана. Помощь Буркина-Фасо была полностью прекращена.

Как проходила кампания против Санкары

Во французских СМИ началась жесткая антисанкаристская кампания. В ней участвовала не только большая часть буркинийских оппозиционеров, которым Париж и до того предоставлял площадку в медиа. Как вспоминал Франсуа Отер, ведущий журналист Figaro, его вызвал к себе личный советник Миттерана по африканским делам Ги Пенн и пытался заказать ему статьи против Санкары. Еще одним участником этой компании должна была стать французская разведка DCRG (Главное управление общей разведки). Ее глава, адмирал Лакост, был готов подготовить для журналиста любой материал, даже если он не имел ничего общего с реальностью.

«Это была самая масштабная попытка грязного пиара, которую я когда-либо видел за всю свою карьеру журналиста», — вспоминал в 2008 году Отер.

Одновременно с этим французская разведка начала обмен информацией с ЦРУ. От координации между двумя ведомствами Париж и Вашингтон перешли к вербовке людей. Для работы с буркинийскими военными, многие из которых были в тот момент уже недовольны политикой Санкары, привлекли власти Кот-д’Ивуара. Тем более что Блэз Кампаоре был женат на протеже президента страны, который уже на свадьбу подарил им около одного миллиона долларов и после заваливал своего «буркинийского друга» дорогими подарками. Вторым оказался будущий диктатор Либерии и военный преступник Чарльз Тейлор.

Фото: AP/TASS Чарльз Тейлор

Как в конфликт вмешались США

В этот момент к конфликту подключилось ЦРУ. Они с 1983 года считали Санкару потенциально большой проблемой для США. К 1986 году в том, что он угрожает интересам Вашингтона, были уверены все в Госдепе. Герман Джей Коэн, бывший помощник государственного секретаря по делам Африки, убедил ивуарийские власти в том, что Санкара своей политикой спровоцирует революции по всей Западной Африке.

После обработки африканских лидеров ЦРУ занялось подбором будущих участников заговора. Выбор пал на Чарльза Тейлора, известного либерийского политика и боевика. Он в тот момент находился в американской тюрьме, откуда его собирались депортировать в Либерию. Там его обвиняли в хищениях более $90 тысяч.

15 сентября 1985 года Чарльза Тейлора перевели из тщательно охраняемого крыла тюрьмы в округе Плимут в менее охраняемую камеру. В ней была сломана решетка и уже находились два человека, которые помогли ему выбраться из тюрьмы. Своих спасителей Тейлор не знал. Однако его правая рука Принс Джонсон, известный пытками в прямом эфире в 1990 году либерийского президента Сэмюэля Доу, будет свидетельствовать перед Комиссией правды и примирения Либерии, что это были оперативники американских спецслужб.

После побега Тейлора связали с Кампаоре. Тот уже задумал убить Санкару, но ему были нужны люди, готовые на все. Джонсон и другие боевики Тейлора вспоминали, что их задачей было следить за перемещениями Санкары. Они должны были понять, когда настанет подходящий момент — с одной стороны, вся буркинийская верхушка соберется вместе, а с другой, поблизости в столице Уагадугу не будет преданных Санкаре частей. За выполнение этого задания Кампаоре обещал оказать им содействие в государственном перевороте в Либерии.

Как произошло убийство Санкары

Французские и американские агенты сигнализировали своим кураторам, что в Буркина-Фасо все готово для переворота. 15 октября 1987 года генерал Жильбер Дьендре во главе отряда буркинийских военных, усиленных либерийцами, ворвался в резиденцию, где заседал Национальный революционный совет. Тома Санкара и практически все, кто был рядом с ним тот момент, были расстреляны на месте. СССР был слишком занят перестройкой, чтобы хоть как-то прореагировать на переворот. А от реакции Кубы все просто отмахнулись.

В мае 2008 года, когда Дьендре посещал Францию, его возвели в достоинство рыцаря ордена Почетного легиона. В 2015 году установленное после свержения в 2014 году Блэза Кампаоре переходное буркинийское правительство арестовало Дьендре за попытку совершить госпереворот. Сейчас он в тюрьме. Блэз Кампаоре сбежал в Кот-д’Ивуар. Чарльз Тейлор сидит в тюрьме за военные преступления и развязывание нескольких гражданских войн в Либерии и Сьерра-Леоне.

Фото: Global Look Press Чарльз Тейлор

Единственные, кто не пострадал, это французские и американские власти, которые планировали государственный переворот против Санкары. Впрочем, Париж формально выполнил обещание выдать Буркина-Фасо всю засекреченную информацию, касающуюся этого дела. ЦРУ же тщательно хранит свои секреты, вымарывая целые страницы из формально рассекреченных документов.

После свержения Санкары Франция не раз проворачивала похожие операции, уже ничего не стесняясь. От политики переворотов и тонких подрывных комбинаций Париж отошел и последние 15 лет больше полагался просто на военную силу. Десантники и бомбардировки административных кварталов в африканских столицах стали более простым вариантом.

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