Поиск и уничтожение: в РФ придумали способ бороться с морскими дронами ВСУ

Фото: МО Украины

Уралвагонзавод (входит в Ростех) представил на форуме «Армия-2023» новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) «Нарвал», пишут журналисты РИА Новости. Зачем его создали и какое вооружение он получил?

Сообщается, что модуль создан для уничтожения надводных, береговых объектов, морских мин и обороны кораблей и катеров от морских и воздушных дронов.

«Модуль корабельный дистанционно-управляемый „Нарвал“ предназначен для установки на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. БМ обеспечивает поиск и поражение легкобронированных целей и огневых средств, уничтожения живой силы противника, поражения низколетящих воздушных целей», — говорится в описании устройства.

Представители Уралвагонзавода обратили внимание, что «Нарвал» позволит российской армии бороться с актуальными угрозами. Модуль получил пулемет «Корд» калибра 12,7 мм. Для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении новинку оснастили трехплоскостной гиростабилизацией прицельного комплекса и орудия и автоматом сопровождения цели.

Прицельный комплекс модуля состоит из дневной камеры, тепловизора и лазерного дальномера. На «Нарвал» дополнительно можно установить метеостанцию, комплекс кругового обзора, радар с дальностью обнаружения до 600 метров и средства обороны от высокоточного оружия.

Какое вооружение для ВС РФ создает Ростех

Представители «Объединенной авиастроительной корпорации», входящей в Ростех, 11 августа сообщили, что совместно с компанией «Глори Эйр» займутся созданием и выпуском беспилотников. Конструкторы планируют представить дрон самолетного типа, который сможет осуществлять вертикальный взлет и получит массу полезной нагрузки от 20 до 200 кг.

«Объединенная авиастроительная корпорация» приняла решение создать совместное предприятие с компанией «Глори Эйр» по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения. Стороны определили формат совместной работы, согласовали перспективную продуктовую линейку и ведут корпоративные процедуры, — говорится в сообщении.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков 11 августа заявил, что ВС РФ в ближайшее время получат новейшие самоходные артиллерийские орудия (САО) калибра 120 мм «Флокс».

«Что касается „Флокса“ и „Дрока“ — они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы „Флоксов“ начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы», — заявил он в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

Артяков подчеркнул, что первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 «Дрок» уже отправлена в распоряжение ВС РФ. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун» и позволяет вести огонь, не покидая машину.

Первая в истории России колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» успешно прошла государственные испытания, сообщили 27 июля 2023 года в пресс-службе Ростеха. Артяков 10 августа уточнил, что в этой САУ увеличат дальность для противоборства западной артиллерии.

На сайте Ростеха в конце июня 2023 года появилась информация о том, что комплекс средств снижения заметности «Накидка», созданный с помощью специальных материалов, значительно снижающих заметность бронетехники, выпускается серийно и уже начал поступать для использования в условиях боевых действий.

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