ВС РФ получат новейшие САО «Флокс»: в чем уникальность этого вооружения

Фото: МО РФ

САО «Флокс»

Российская армия в ближайшие месяцы получит в свое распоряжение новейшие самоходные артиллерийские орудия (САО) калибра 120-мм «Флокс», заявил РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. Что известно об этом вооружении?

«Что касается „Флокса“ и „Дрока“ — они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы „Флоксов“ начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы», — отметил Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

По его словам, первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 «Дрок» уже отправлена в войска. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун» и позволяет вести огонь, не покидая машину, добавил Артяков.

Для чего создавалось САО «Флокс» и какие у него характеристики

Впервые «Флокс» был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2016» ЦНИИ «Буревестник». Данная боевая машина обладает уникальными возможностями сразу нескольких видов артиллерийского вооружения. Она монтируется на шасси бронированного грузовика высокой проходимости — Урал-4320 с колесной формулой 6×6. «Флокс» создавался для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника.

САО оснащено 120-мм пушкой, соединяющей в себе возможности дальнобойного орудия, гаубицы и даже миномета. «Флокс» способен поражать вражеские цели, находящиеся на расстоянии от 10 км до всего сотни метров от своей позиции — как обычными артиллерийскими снарядами, так и минами.

На крыше бронированной кабины водителя и артиллерийского расчета находится дистанционно управляемый автономный артиллерийский модуль с пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм. Само орудие выполнено из ствола, комбинированного полуавтоматического затвора, люльки, обеспеченной ограждением, устройств противодействия откату и подъемного секторного механизма. Возимый боезапас «Флокса» составляет более 80 выстрелов, в том числе 28 готовых к стрельбе в оперативных укладках.

Что известно о САО «Дрока» и когда его получили ВС РФ

Российским военнослужащим 18 июля текущего года передали экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрока», заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Сообщалось, что комплекс был создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун», а вести огонь можно не выходя из машины.

«Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа», — подчеркнули в пресс-службе.

В «Ростехе» также обратили внимание, что прицельная дальность стрельбы миномета «Дрок» более чем в полтора раза выше, чем у минометов 2Б14 «Поднос». Помимо этого, новый миномет, в частности, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом и оптико-электронным прицелом.

Основным вооружением «Дрока» является 82-мм гладкоствольный миномет, представляющий собой доработанное изделие 2Б14 «Поднос». Вспомогательное — 7,62-мм пулемет ПКТМ на ДУБМ.

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