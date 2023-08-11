Дроны ВС РФ получат ракету «Вихрь» для уничтожения танков: что известно

Фото: kalashnikov.media

Специалисты «Калашникова» ведут работы по созданию модификации управляемой противотанковой ракеты «Вихрь», которую можно будет применять с помощью беспилотных летательных аппаратов, заявил «Известиям» президент концерта Алан Лушников. Что известно о боеприпасе и на какой стадии находится процесс разработки?

Каким будет «Вихрь» для беспилотных аппаратов

Создание ракеты для беспилотных аппаратов находится на этапе концептуальной проработки. На сегодняшний день характеристики модификации боеприпаса не определены, но концерн видит серьезный потенциал в его разработке.

«Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия. Мы сейчас находимся на этой стадии. Будет ли это облегченная ракета или нам удастся интегрировать в том виде, в котором она сейчас есть, или это будет какая-то другая ракета, говорить пока рано», — отметил Лушников.

Специалистам «Калашникова» требуется время, чтобы определиться, каким будет боеприпас и приступить к разработке и производству.

«О сроках я бы сейчас говорить бы не стал, но работа ведется. Чтобы интегрировать ракету с беспилотным аппаратом, нужна большая серьезная работа. Это не вопрос завтрашнего дня», — заявил президент концерна.

На что способна вертолетная ракета «Вихрь»

Управляемая авиаракета «Вихрь» была разработана группой компаний «Калашников» для ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Ее максимальная скорость составляет 610 м/с, дальность применения — от 800 до 8 000 м. Ракета способна пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 мм.

«Вихрь» предназначен для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей. Модернизированные ракеты «Вихрь-1» войдут в состав вооружения вертолета Ми-28Н.

«Сейчас „Вихрь“ показывает себя очень хорошо, это вопрос эффективной работы вертолетов Ка-52. Во время украинского контрнаступления они продемонстрировали высокую эффективность. У этой ракеты есть будущее. Интеграция в другие носители, в частности Ми-28, — очень серьезный процесс, и он идет», — сообщил Лушников.

Что говорят эксперты об эффективности ракеты «Вихрь»

В Ростехе назвали ракеты «Вихрь» эффективным средством поражения Leopard 2. Военный эксперт Алексей Суконкин считает их главным противником американских танков M1 Abrams.

«Главное средство поражения Abrams — противотанковая ракета „Вихрь“, устанавливаемая на вертолеты Ка-52. Предположительно, до половины бронетехники ВСУ без проблем сжигают именно „Вихри“», — заявил эксперт.

Результат работы ракеты в зоне спецоперации на Украине показали на видео. На кадрах зафиксировано, как российский вертолет атакует технику ВСУ.

«Сходили, противотанковой управляемой ракетой „Вихрь“ сожгли БТР противника. Очень довольны. Даже несмотря на то, что погодные условия не особо позволяли, задачу выполнили. В принципе, как всегда», — заявил штурман Ка-52.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА Новости Крым, что «Вихрь» способен пробить броню всех современных танков.

«„Вихирь-1“ — это сверхзвуковой противотанковый ракетный комплекс, который устанавливается на вертолетах. Это один из самых мощных и современных комплексов. Судя по открытым данным, он пробивает броню толщиной до 700-800 миллиметров. Сбить ракету „Вихрь-1“ современными системами активной защиты танков невозможно», — сообщил он.

Читайте также:

У России обнаружили новое смертоносное оружие

Путь «Черной акулы»: как вертолет Ка-50 стал прототипом короля СВО Ка-52

ВСУ грозят танками НАТО: какую бронетехнику дадут Киеву, чем ответит Россия