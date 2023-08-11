ОАК объединится с «Глори Эйр» для выпуска беспилотников

Фото: «Глори Эйр»

«Объединенная авиастроительная корпорация», входящая в «Ростех», совместно с компанией «Глори Эйр» займется разработкой и выпуском дронов, сообщили на сайте ОАК. Планируется выпуск линейки БПЛА самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки с массой полезной нагрузки от 20 до 200 кг.

«Объединенная авиастроительная корпорация» приняла решение создать совместное предприятие с компанией «Глори Эйр» по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения. Стороны определили формат совместной работы, согласовали перспективную продуктовую линейку и ведут корпоративные процедуры, — говорится в сообщении.

ОАК последовательно развивает свои компетенции в области беспилотных систем и сейчас ведет работу по ряду проектов, сообщил генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь. По его словам, опыт и наработки ОАК в авиастроении при взаимодействии с «Глори Эйр», имеющей экспертизу по легким БПЛА, позволит создать востребованную линейку продукции и занять весомые позиции на российском рынке.

Компания «Глори Эйр», созданная в 2011 году, занимается локализацией передовых технологических решений в области БПЛА в России. «Глори Эйр» использует мировые разработки и совершенствует их под российские стандарты путем повышения эксплуатационных характеристик дронов за счет применения богатого опыта российских авиаинженеров, пилотов и IT-разработчиков, как указано на сайте компании.

Ранее в Самарской области создали первый в России региональный научно-производственный центр гражданских беспилотных авиационных систем. НПЦ начнет работу в конце августа, центр будет заниматься исследованиями, разработкой технологий и серийным производством беспилотников и их элементов.