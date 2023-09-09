«Хватит давать в долг, это не окупается!»: пора требовать за газ со всех Имеет ли смысл спонсировать экономику других государств, когда у нас самих есть проблемы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние дни успел разыграться очередной международный скандал, связанный с газом: Молдавия не хочет возвращать долги. Как это произошло и что стоит в будущем делать в таких ситуациях?

Как Молдавия долги копила

Еще в 2021 году стало ясно, что компания «Молдовагаз» должна «Газпрому» $709 млн. Причем сам долг был $433 млн, а все остальное — это пени за просрочки платежей. Сколько нужно было не выплачивать долги, чтобы сумма пеней практически сравнялась с основным долгом? Очень, очень долго.

Почему в свое время Россия давала Молдавии газ в долг? Бывшие сограждане, представители могучей державы, друзья и соседи. Кроме того, мы давали газ не просто так, а по документам: все официально, есть полноценные международные обязательства. Ну и «друзья не обманывают друг друга».

Масштаб проблемы и попытки уйти от нее

Долг для Молдавии серьезный — если распределить его по жителям страны, то каждый из них будет должен «Газпрому» по $300. К счастью для граждан, никто с них этих денег требовать не может. По крайней мере, прямо сейчас. Но наверняка Кишинев скоро увеличит какие-нибудь налоги и взносы... Власти всегда перекладывают свои проблемы на граждан.

Но «Газпром» не хочет ждать, пока Молдавия соберет с населения деньги, а требует оплаты долга прямо сейчас. А свободных средств у Молдавии нет. Поэтому ее правители начали придумывать изощренные приемы, чтобы спасти себя. Например, они провели «правильный» аудит.

Для этого кишиневские чиновники наняли две фирмы для проверки всех счетов. И они теперь заявляют, что должны не $709 млн и даже не $433 млн, а всего... около $8,6 млн. «Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить Газпрому», — прокомментировал решение министр энергетики республики Виктор Парликов.

Удобно! Сделали «комплексные вычисления» и теперь должны не $709 млн, а лишь чуть больше 1% от этой суммы. Я тоже так хочу брать в долг!

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Давайте подумаем о себе

Цифра в $8,6 млн звучит просто издевательски. Даже списывая долги другим странам, Россия нередко взимала 10% или хотя бы переводила задолженность в статус «вложений в совместные проекты», как это произошло с КНДР. Но Молдавия предлагает выплатить гроши, да и никакие проекты с Россией ее сейчас не интересуют. Ей нынче ближе Румыния.

Еще возмутительнее, что премьер-министр Молдавии Долин Речан буквально уцепился за эти цифры, как утопающий за соломинку. Сейчас он заявляет, что долги, которые «Молдовагаз» накапливал уже больше 20 лет, «несуществующие», и платить страна по ним не собирается.

Понятно, почему он так делает. Когда годовой бюджет страны равен $3,6 млрд, из которых $855 млн — это дефицит, то сложно взять и заплатить дополнительно $700 млн.

У нас, конечно, найдутся интеллектуалы, которые захотят списать такой долг в счет престижа родины. И найдутся радетели за молдавских граждан, которые скажут, что для большой России сумма в $700 млн не очень-то большая.

Но почему-то эти умники — и желающие поднять престиж страны, и предлагающие пожалеть слабых, — забывают, что на $700 млн можно улучшить положение граждан России. Не всех и не везде. Но пока у нас нет газового отопления в каждой деревне, то ни копейки долга прощать нельзя. Когда мы решим все свои экономические проблемы, то можно будет и раздавать деньги. Но делать это сейчас — очень странно.

Давайте лучше пожалеем бедных в нашей стране.

Читайте также

Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» чуть больше 1% долга

Кто сейчас для нас Хрущев: чудила или талантливый менеджер?

Захарова призвала Молдавию воздержаться от реакции на статью о шпионаже РФ

Россиянам дали совет, как давать деньги в долг