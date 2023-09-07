Захарова призвала Молдавию воздержаться от реакции на статью о шпионаже РФ МИД: РФ надеется, что Кишинев не будет опрометчив из-за материала о «шпионаже»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва надеется, что Кишинев не будет принимать опрометчивых решений в отношении России на основании публикации о якобы шпионской деятельности посольства РФ, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Таким образом дипломат отреагировала на публикацию расследования молдавского бюро радио «Свободная Европа», в котором говорилось о продолжающейся шпионской деятельности российского диппредставительства. По мнению Захаровой, целью таких публикаций является «подготовка почвы для новых недружественных действий» в отношении Москвы.

Цена подобных «шпионских расследований» хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов. <...> Мы прекрасно помним, что последовало за публикацией в июле аналогичного «расследования» про телевизионные антенны на крыше нашего диппредставительства в Молдавии. Надеемся, что в этот раз у официального Кишинева хватит мудрости не принимать на основании подобной фейковой информации опрометчивых решений, — подчеркнула представитель МИД РФ.

В августе текущего года ряд молдавских СМИ опубликовали журналистское расследование, авторы которого выразили обеспокоенность количеством спутниковых антенн на здании российского посольства, в связи с чем они обвинили россиян в шпионаже. По итогам публикации посол РФ Олег Васнецов был вызван в в молдавский МИД для объяснений. Там ему сообщили о необходимости до 15 августа сократить персонал посольства до численности представительства республики в Москве: 10 дипработников и 15 административных и технических специалистов.

В российском дипведомстве заявили, что такой шаг молдавской стороны не останется без ответа.

Ранее Захарова заявила, что Запад изначально строил планы по уничтожению Украины. Она отметила, что доказательством этого являются передача оружия государству, которое не так давно получило независимость, втягивание все большего количества людей в военные действия и пролонгация кризиса.