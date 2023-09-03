Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга в $800 млн перед «Газпромом»

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Майа Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Международная аудиторская компания не выявила у страны долга в $800 млн перед российской транснациональной энергетической компанией «Газпром». По ее словам, которые приводит газета «Молдавские ведомости», Кишинев пытались обмануть в 2021 году.

На следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед «Газпромом» в размере порядка $800 млн. Нас хотели обмануть в 2021 год, — сказала Санду.

В ноябре 2022 года Счетная палата Молдавии оценила долг перед «Газпромом» почти в $591 млн. В декабре того же года председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что газораспределительная компания погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. Всего было перечислено $47,64 млн.

Между тем в марте 2023 года «Молдовагаз» спустя три месяца возобновил закупки газа у «Газпрома». Объемы составляли порядка 0,7–0,8 млн кубометров ежедневно.

Кандидат технических наук, энергоэксперт Александр Власов предположил, что Молдавия называет отсутствие средств для проведения независимого аудита причиной невыплаты «Газпрому» исторического долга за газ, поэтому Россия будет вынуждена обратиться в международные суды.