Энергоэксперт рассказал, чем РФ может ответить на газовые хитрости Молдавии Энергоэксперт Власов: Россия в суде опротестует саботаж Молдавией аудита долга «Газпрому»

Фото: moldovagaz.md

Молдавия называет отсутствие средств для проведения независимого аудита причиной невыплаты «Газпрому» исторического долга за газ, поэтому Россия будет вынуждена обратиться в международные суды, считает кандидат технических наук, энергоэксперт Александр Власов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что заказанный к 1 мая аудит исторических долгов «Молдовагаза» российскому «Газпрому» не будет закончен по причине неоплаты услуг международных аудиторов.

Как пояснил эксперт, выделенные на аудит в прошлом году деньги Молдавия не может потратить в текущем, а выделение средств в нынешнем году уже невозможно. Власов считает, что создавшаяся ситуация — это очередная хитрость Кишинева, чтобы не рассчитываться с Москвой.

Мы все это уже проходили и отлично помним, какие отговорки придумывало молдавское правительство для того, чтобы не рассчитываться с Москвой. Я думаю, что единственный выход для РФ — это международные суды, однако здесь тоже вопрос, на какой стороне будет суд при условии геополитического давления, — высказал мнение эксперт.

При этом Власов считает, что саботаж ситуации продолжится, долг будет расти, и до конца года России вряд ли удастся вернуть свои деньги.

В ноябре 2022 года Счетная палата Молдавии оценила долг перед «Газпромом» почти в $591 млн.

Между тем в марте 2023 года «Молдовагаз» спустя три месяца возобновил закупки газа у «Газпрома». Объемы составляют порядка 0,7–0,8 млн кубометров ежедневно.