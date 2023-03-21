Молдавия возобновила закупки газа у «Газпрома» «Молдовагаз»: Кишинев спустя три месяца возобновил закупки газа у «Газпрома»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что в марте Кишинев вернулся к закупкам газа у «Газпрома». Закупаемый у России газ пойдет потребителям на правом берегу Днестра, отметил он в Telegram.

«Молдовагаз» до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО «Газпром», и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО «Энергоком», — подчеркивается в его сообщении.

Чебан пояснил, что «Газпром» ежедневно поставляет Молдавии газ в объеме 5,7 млн кубических метров. Его использовали для выработки электроэнергии и для потребителей из Приднестровья. После потепления и, соответственно, снижения потребления газа на левом берегу Днестра, решено часть газа отдавать на правый берег.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году составила 747,25 млрд рублей, что на 72,2% меньше, чем по итогам 2021 года. При этом выручка компании в 2022 году выросла на 24,9% — до 7,98 трлн рублей. По итогам 2021 года «Газпром» получил рекордную чистую прибыль в размере 2,64 трлн рублей.