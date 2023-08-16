ДРГ трижды пытались прорваться в Брянскую область: куда прошли, кто погиб

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Пограничники ФСБ и подразделения Минобороны России не позволили украинским диверсантам снова проникнуть в Брянскую область, сообщил 16 августа глава региона Александр Богомаз. ВСУ пытаются прорваться на территорию РФ третий раз за два дня. Что об этом известно и сколько диверсантов удалось уничтожить?

Как украинские диверсанты пытались зайти в Брянскую область 16 августа

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области сегодня в 07:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», — заявил Богомаз.

Представители ФСБ сегодня также отметили, что украинские диверсанты пытались зайти в Стародубский район Брянской области, атака была отражена. По данным ведомства, четверых бойцов ВСУ удалось уничтожить. Сообщается, что на месте инцидента пограничниками были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. В ФСБ считают, что это свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории, пишет РИА Новости.

Что известно о попытке ДРГ ВСУ зайти в Брянскую область 15 августа

По информации Baza, пограничники ФСБ вчера днем, объезжая на БТР участок госграницы, увидели между селами Курковичи и Ломаковка, которые находятся в 1,3 километра от Украины, группу неизвестных с рюкзаками. Диверсанты стали стрелять по российским бойцам из автоматов. Однако ответным огнем их удалось выдавить с территории Брянской области.

В результате столкновения попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была предотвращена. Через некоторое время ВСУ начали минометный обстрел российской территории. Украинская армия выпустила восемь снарядов, контузию получил ветеринар брянской молочной фермы.

Александр Богомаз заявил, что ВС РФ и ФСБ в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа совместно отразили атаку ДРГ. Как позже уточнил глава региона, пострадал работник сельхозпредприятия. Сейчас он в больнице.

«В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», — подчеркнул Богомаз.

Когда украинские диверсанты первый раз проникли в Брянскую область

В начале марта 2023 года в Брянскую область проникла украинская ДРГ. В селе Любечане погибли два человека, еще двое пострадали. Ответственность за это взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), входящая в ВСУ.

В начале лета диверсанты атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. Они заявили, что удерживают населенный пункт округа Новая Таволжанка. Через сутки после его захвата местные власти вернули контроль над ним.

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