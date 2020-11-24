Дорожную карту по единому каталогу лекарств представят до 1 декабря

https://static.news.ru/photo/69f22764-2e7a-11eb-81d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для того, чтобы эффективно отслеживать наличие медикаментов на рынке, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить в правительство дорожную карту по созданию единого справочника-каталога лекарств. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 декабря представить в правительство дорожную карту по созданию единого справочника-каталога лекарств, который позволит отслеживать наличие медикаментов на рынке. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

ФНС вместе с Минздравом и мэром Москвы Сергеем Собяниным должны до 1 декабря представить в правительство дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога лекарств, позволяющего отслеживать их наличие на рынке, — говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что это также поможет избежать исчезновения с рынка необходимых лекарственных препаратов.

Мишустин во вторник также подписал распоряжение о включении вакцин от COVID-19 в перечень жизненно важных препаратов. Вакцины войдут в перечень в начале декабря 2020 года и таким образом будет обеспечена их доступность. При этом отмечается, что с 2021 года список жизненно необходимых препаратов расширят до 788 лекарств.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Мишустин поручил подготовить правила работы отраслей экономики при пандемии.