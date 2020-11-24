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Мишустин поручил подготовить правила работы отраслей экономики при пандемии

19:47, 24 ноября 2020 10
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: government.ru

До конца ноября Роспотребнадзору необходимо разработать обязательные правила работы всех экономических отраслей в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Утверждённые правила должны стать обязательными.

В России до конца ноября будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Правила Роспотребнадзор должен подготовить и утвердить на основе уже действующих рекомендаций, отметил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 23 ноября, уточнили в правительстве. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что действующие меры и правила, направленные на сдерживание распространения коронавируса в России, будут актуальны по меньшей мере до весны 2021 года, писал NEWS.ru. 

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