Мишустин поручил подготовить правила работы отраслей экономики при пандемии

https://static.news.ru/photo/c41a7d76-2e76-11eb-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

До конца ноября Роспотребнадзору необходимо разработать обязательные правила работы всех экономических отраслей в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Утверждённые правила должны стать обязательными.

В России до конца ноября будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Правила Роспотребнадзор должен подготовить и утвердить на основе уже действующих рекомендаций, отметил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 23 ноября, уточнили в правительстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что действующие меры и правила, направленные на сдерживание распространения коронавируса в России, будут актуальны по меньшей мере до весны 2021 года, писал NEWS.ru.