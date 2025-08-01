Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа

Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа

В ночь на 1 августа средства ПВО сбили 60 беспилотников над российскими регионами. В Херсонской области украинские военные ударили по торговым павильонам с людьми. Стало известно, что бойцы ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых зайцев и кошек. Севастополец передавал Киеву данные об объектах противовоздушной обороны. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили дроны ВСУ

В ночь на 1 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 60 дронов противника.

«31 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Черного моря, три — над территорией Воронежской области, два — над территорией Липецкой области, два — над территорией Тульской области, один — над акваторией Азовского моря», — уточнили в ведомстве.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова ранее сообщила, что силы ПВО сработали над акваторией Таганрогского залива. По ее словам, никто не пострадал.

До этого стало известно, что силы ПВО отразили в ночь 1 августа атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь отметил, что пострадавших нет.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Под Херсоном ВСУ ударили по торговым павильонам с людьми

ВСУ атаковали торговые помещения в Великих Копанях, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, в результате удара беспилотным летательным аппаратом пострадали шесть человек. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ», — сообщил он.

Военные ВСУ минируют мертвых животных

Бойцы ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых зайцев и кошек, сообщил командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Купол. По его словам, разминирование самодельных взрывных устройств происходит дистанционно. Животных с бомбами расстреливают или подрывают с помощью тротила.

«Противник начинает сбрасывать на тропы, на заградительные сети мертвых животных <…>. Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество», — сказал военный.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона

В Севастополе был задержан россиянин, собиравший для ВСУ данные об объектах противовоздушной обороны в регионе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело о госизмене.

Мужчина 1978 года рождения рассказал, как самостоятельно установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через мессенджер Telegram.

«По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения <…> фигурант передал украинской разведке через мессенджер», — пояснили в ФСБ.

На опубликованных спецслужбой кадрах показано, как силовики заходят в квартиру, задерживают подозреваемого и выводят его на улицу.

Российские войска могут выйти к Киеву в ближайшие месяцы

Российские войска могут в ближайшие месяцы дойти до Киева, высказала мнение глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская в Telegram-канале. Она предположила, что это произойдет предстоящей зимой. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Берлинская отметила, что на это указывает ряд факторов, прежде всего катастрофические потери украинской армии. По ее словам, они составляют 159 тысяч человек ежегодно, в то время как российская армия продолжает наращивать свою численность.

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