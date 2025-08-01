Стало известно, как ВСУ используют тушки животных для минирования ВСУ прячут взрывные устройства в тушках мертвых зайцев и кошек

ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых зайцев и кошек, заявил РИА Новости командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Купол. По его словам, разминирование подобных СВУ происходит дистанционно. Для этого животных со взрывным устройством расстреливают или подрывают с помощью тротила.

Противник начинает сбрасывать на тропы, на сети заградительные мертвых животных <…>. Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество, — сказал военный.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины используют гражданскую почтовую компанию «Новая почта» для перевозки военных грузов в Сумской области. По данным источника, отправления следуют через несколько регионов, доставляют боеприпасы и военное снаряжение.

Отмечается, что фуры из Сум сначала едут в Днепропетровскую область, а затем — в Полтавскую. Там их заполняют боеприпасами и другим имуществом, после чего отправляют к конечным пунктам, включая район города Ахтырка, который находится недалеко от линии фронта.