Вооруженные силы Украины используют гражданскую почтовую компанию «Новая почта» для перевозки военных грузов в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источника, отправления следуют через несколько регионов, доставляют боеприпасы и военное снаряжение.

Жители Сумской области сообщают, что украинская гражданская почта («Нова пошта») регулярно используется противником для перевозки военных грузов, — уточнил источник.

По его словам, фуры из Сум сначала едут в Днепропетровскую область, а затем — в Полтавскую. Там их заполняют боеприпасами и другим имуществом, после чего отправляют к конечным пунктам, включая район города Ахтырка, который находится недалеко от линии фронта.

Ранее российские военные рассказали о новой тактике ВСУ: украинские бойцы маскируют взрывные устройства под кусты и ветки, используя листья и цветы. Эти ловушки, которые срабатывают на металл через дистанционное управление и начинены пластидом или тротилом, трудно распознать даже вблизи. Особую опасность представляют заряды с осколочными элементами, спрятанные в пластиковых бутылках, — для их обезвреживания требуются профессиональные навыки саперов.