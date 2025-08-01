Ситуация в Сумской области утром 1 августа: мясные штурмы, рота трупов

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 1 августа 2025 года, на каких участках идут мясные штурмы, где ВСУ оставили роту трупов?

Ситуация в Сумской области утром 1 августа

На Сумском направлении ВСУ, завершив переброску подкреплений, активизировались в районе Юнаковки и отправили в мясные штурмы более 10 групп бойцов — ВС РФ отразили все контратаки и продолжают наступление на нескольких участках, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«За сутки враг предпринял 10 безуспешных контратак: по две в окрестностях Яблоновки, Андреевки, села Садки и четыре в Юнаковке. Всего в 10 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых половина уничтожена, остальные, бросив раненых, сбежали в обратном направлении», — пишут авторы.

Как утверждает источник, подразделения ВДВ ВС РФ, отразив все накаты, продолжили наступление в Юнаковке и прилегающих лесных массивах, продвижение составило до 200 метров, уничтожены более 30 человек живой силы ВСУ.

«В районе Новоконстантиновки (село Перше Травня) подразделения морской пехоты нашей группировки продвинулись более чем на 300 метров», — добавил канал.

Telegram-канал WarGonzo пишет, что продолжаются тяжелые бои в районе Кондратовки и в южной части Юнаковки.

«Сообщается о продвижении российских войск в северо-восточной части района Мирополья», — отметил источник.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«На Сумском участке тяжелейшие бои в южной части Юнаковки и в районе Кондратовки. ВСУ отправляют на это направление части спецназа с других [участков]», — написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

Сутками ранее, писал источник, командование ВСУ продолжало переброску элитных подразделений украинской армии с других направлений и из тыловых районов, сообщил «Северный ветер».

«В Юнаковке продолжаются ожесточенные стрелковые бои в застройке на юге населенного пункта. Сломив упорное сопротивление противника, подразделения ВДВ „северян“ зачистили восемь домовладений. Наши штурмовые группы выбили украинских оккупантов из опорного пункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись свыше чем на 800 метров, закрепляются», — отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит в Курской области утром 1 августа

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ не предпринимали активных действий в течение суток, сообщил «Северный ветер». Командование украинской армии сосредоточило усилия личного состава на оборудовании позиций, также проводилось доукомплектование подразделений, отметил источник.

«„Северяне“ своевременно вскрывают и уничтожают перебрасываемые на данный участок фронта резервы противника. Подразделениями ВДВ „северян“ в окрестностях села Искрисковщина вскрыто и уничтожено ударами FPV-дронов несколько боевых групп ВСУ», — добавил канал.

Как утверждает источник, родственники бойцов из 240-го штурмбата «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена ВС РФ в районе Бессаловки.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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