Битва за Часов Яр 13 июня: разгром позиций ВСУ, сдадут ли украинцы город

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции ВСУ у Часова Яра, а в самом городе российские войска продолжают штурм. Что происходит в Часове Яре 13 июня, когда начнутся решающие бои за город, сдадут ли его ВСУ?

Что известно о битве за Часов Яр 13 июня

Как сообщает Telegram-канал «Два майора», в настоящее время продолжается сражение за восточный микрорайон Канал (другое название — Новый) в Часове Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Источник уточняет, что штурмовые подразделения ВС России продвигаются в застройке.

«Продолжается штурм восточного пригорода Часова Яра, где российские войска продолжают теснить ВСУ к его западным окраинам. Украинские войска оказывают серьезное сопротивление. Активно работают авиация и артиллерия ВС РФ», — подтверждает информацию «Двух майоров» Telegram-канал WarGonzo.

По данным военкора Евгения Лисицына, российские войска укрепляют контроль в микрорайоне Канал Часова Яра.

«В западной части микрорайона Канал в Часове Яре укрепляется контроль, также продолжаются бои за восточную часть Калиновки и происходят контратаки в районе Клещеевки», — пишет журналист в своем Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало. Как передает ведомство 13 июня, расчеты РСЗО «Град» артиллерийского полка ВДВ нанесли огневое поражение технике, опорным пунктам и личному составу ВСУ у Часова Яра.

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава. Данная информация была передана на командный пункт Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ», — отмечается в публикации Telegram-канала ведомства.

После получения координат целей расчеты реактивных систем залпового огня «Град» нанесли удар по выявленным позициям украинской армии, разгромив ВСУ зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами, добавили в Минобороны РФ.

Сдадут ли ВСУ Часов Яр

Telegram-канал «На движениях» подтверждает информацию о продолжении боев в восточной части микрорайона Канал (Новый). Как уточняет источник, украинские войска используют оставшиеся под их контролем дома в качестве огневых точек, периодически организуя туда подвоз боеприпасов на бронемашинах.

«Эти подвозы являются буквально самоубийственными, так как передовые подразделения БПЛА ВС РФ ведут контроль за попытками групп ВСУ выбраться из-за канала Северский Донец — Донбасс», — пишет ресурс.

В настоящее время мосты, соединяющие этот канал и микрорайон Новый, уничтожены, поэтому ВСУ пытаются подтянуть группы подвоза через наспех организованную насыпь и зону, где Северский Донец — Донбасс уходит в трубу, что позволяет спокойно перебросить личный состав и организовать проезд техники, отмечает источник.

«В западной части Часова Яра, состоящей преимущественно из частной застройки, противник сосредоточил кочующие минометные расчеты, состоящие из 82-мм и 120-мм минометов. Ввиду наличия в частном секторе большого количества подвалов минометные расчеты после стрельбы пытаются уходить в укрытие на время проведения контрбатарейной борьбы», — подчеркивается в публикации «На движениях».

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Восточнее канала Северский Донец — Донбасс ВСУ пытаются оборонять лес, находящийся между микрорайоном Новый и населенным пунктом Калиновка.

«Густая растительность осложняет проведение воздушной разведки в данном лесу, однако, по моим оценкам, там может находиться до 50 человек личного состава противника. Общая же часть находящегося к востоку от канала Северский Донец — Донбасс гарнизона оценивается примерно в 150 человек, к которым иногда прибывает мало-мальское подкрепление», — поясняет источник.

Автор публикации выражает мнение, что украинская армия не планирует сдавать Часов Яр, поэтому в ближайшее время могут начаться решающие городские бои в частной застройке.

«Противник сделал ставку на обороняющихся к востоку от канала Северский Донец — Донбасс и старается активно прикрывать их артиллерийским огнем, дабы за это время провести более серьезную инженерную подготовку к основной части битвы за город. В том, что ВСУ сдавать населенный пункт не планируют, я не сомневаюсь, впереди нас ждут городские бои в частной застройке», — констатирует автор Telegram-канала.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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