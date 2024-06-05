Опубликовано видео боевого применения FPV-дронов у Часова Яра Минобороны РФ показало на видео боевое применение FPV-дронов ВДВ у Часова Яра

Фото: МО РФ

Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики с помощью FPV-дронов, соответствующие кадры публикует Министерство обороны России. Отмечается, что беспилотник запускается на значительном удалении от местоположения оператора.

Операторы FPV-дронов круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Помощник оператора отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что благодаря дронам военные поддерживают продвижение штурмовых подразделений, а также корректируют огонь артиллерии. Также бойцы ВДВ с помощью квадрокоптеров уничтожают скопления украинских войск в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины потеряли до 75 военнослужащих в ходе боевых действий на Херсонском направлении за последние сутки. Он отметил, что группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ недалеко от Работино и Лобкового. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.