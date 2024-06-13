Бои в Харьковской области 13 июня: успехи ВС РФ в Волчанске, провал ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ продвинулись в Волчанске и продолжили атаки в районе Липцев, а контрнаступление ВСУ закончилось провалом. Что происходит в Харьковской области 13 июня?

Что известно о боях в Харьковской области 13 июня

По данным Telegram-канала «Два майора», в городе Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. На востоке населенного пункта ВСУ группами до 100 человек с утра 12 июня предпринимали попытки атаковать позиции российской армии, по украинским войскам работали ТОС (тяжелые огнеметные системы), сообщает источник.

«В районе Агрегатного завода тяжелые бои идут внутри административного здания. Сообщают, что противник начал активные действия на востоке Волчанска со стороны населенного пункта Тихое и намерен выбить подразделения ВС России с господствующих высот, чтобы пробить путь к району многоэтажек в центре города», — передает ресурс.

Согласно информации Telegram-канала War Gonzo, бои продолжаются в центральной части Волчанска.

«В районе Глубокого ВСУ не смогли добиться какого-либо осязаемого успеха за счет проводимых ранее контратак, но потенциал для новых накатов украинцы пока сохраняют», — пишет источник.

Военкор Евгений Лисицын также докладывает, что ВС РФ отбили контратаки ВСУ у населенного пункта Глубокое.

«ВС РФ отбили контратаки противника у Глубокого. В Волчанске бои ведутся в районе Агрегатного завода, куда российские подразделения продвинулись со стороны парка имени Горького», — отмечает журналист в своем Telegram-канале.

В то же время Telegram-канал «Милитарист» сообщает о продвижении российских войск под Волчанском и успехах в самом городе.

«ВС РФ продвинулись под Волчанском, а также закрепились в районе Агрегатного завода в самом городе», — подчеркивается в публикации ресурса.

В свою очередь командир одного из батальонов ВСУ заявил, что армия России продвинулась в Волчанске и у города, а также подтянула резервы в районе населенного пункта Липцы и снова атакует. Слова украинского военного приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Кроме того, об успехах ВС РФ на Харьковском направлении сообщает Американский институт изучения войны.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Российские войска продвинулись в городе [Волчанске] на фоне продолжающихся наступательных операций к северу и северо-востоку от Харькова. Видео с геолокацией от 12 июня показывает, что группа российской пехоты при поддержке бронетехники продвинулась к югу от улицы Михаила Коцюбинского на северо-востоке Волчанска. Также ВС РФ заняли здания на северо-востоке Волчанска в районе Агрегатного завода, продвинувшись на 200 м вглубь города, и продвинулись к востоку от Волчанска. Российские войска также продолжили наземные атаки в районе Тихого (к востоку от Волчанска), Липцев и Глубокого (к северу от Харькова) 11 и 12 июня», — цитируют «Военкоры Русской Весны» экспертов института.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Контрнаступление ВСУ под Харьковом провалилось?

Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление украинских войск в Харьковской области провалилось. По его словам, наступательные действия ВСУ должны были создать на «мирной» конференции в Швейцарии впечатление, что армия Украины не только отступает.

«Это контрнаступление было очень локальным по целям — создать на конференции в Швейцарии впечатление, что армия Украины не только отступает, но и наступает. Поэтому ВСУ пытались наступать в Волчанске и от Липцев. Но сейчас поступили данные, что ночью армия России взяла в Волчанске часть важного укрепрайона — Агрегатного завода. Это значит, что попытка контрудара ВСУ провалилась и армия России опять возобновила наступление. И успешное наступление», — написал он.

Марков добавил, что ВС РФ имеют успехи у Липцев. Как подчеркнул политолог, из этого населенного пункта можно обстреливать артиллерией объекты украинских войск в самом Харькове.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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