Битва за Волчанск 12 июня: умное оружие РФ, пехота ВСУ окопалась в лесах

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Система дистанционного минирования «Земледелие»

Пехота ВСУ в нарушение приказа готовит позиции в лесах под Волчанском, а в самом городе идут тяжелые бои за центр. Что происходит в Волчанске и окрестностях 12 июня, о чем сообщило Минобороны РФ, какое умное оружие применила российская армия?

Что известно о битве за Волчанск 12 июня

Как передает Telegram-канал «Военная хроника», в связи с артиллерийским огнем подразделений группировки войск «Север» пехота украинской армии стала окапываться в лесах западнее Волчанска в Харьковской области. Действия бойцов ВСУ идут вразрез с приказом командования, сообщает источник.

«Из-за огня артиллерии „северных“ украинская пехота начала окапываться в лесах западнее Волчанска. По данным „Военной хроники“, пехотные подразделения ВСУ в нарушение приказа отказываются двигаться колоннами и готовят позиции в ближайших лесах — в урочище Татарском, вокруг балки Холодный Яр, а также во всех прилегающих лесах на 10–12 км к западу от города», — пишет Telegram-канал.

Согласно информации ресурса, сейчас в лесах у Волчанска находятся практически все подкрепления ВСУ, прибывшие с Донецкого направления. Как отмечает источник, ситуация складывается практически такая же, как ранее в Кременском лесу в Луганской Народной Республике (ЛНР), где украинские войска использовали похожую тактику.

В то же время активизировались националистические батальоны ВСУ, которые занимаются мародерством и грабежом в соседних с Волчанском населенных пунктах, сообщает «Военная хроника».

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«В соседних с Волчанском селах начались рейды националистических батальонов ВСУ по домам местных жителей. Формальный повод — ищут наводчиков среди местных, но на деле идут мародерство и грабеж», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Источник подчеркивает, что пополнение авангарда ВСУ на Харьковском направлении пока не принесло результатов для Киева. Так, 36-я бригада морской пехоты, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) и 42-я механизированная бригада активно теряют маршевые батальоны, которые в ряде случаев уничтожают во время получения оружия и снаряжения в тылу.

«Предыдущие несколько недель боев вынудили упомянутые выше бригады приостановить попытки продвинуться, однако в ближайшее время стоит ожидать их повторения», — пишет «Военная хроника».

Тем временем в самом Волчанске идут тяжелые бои за центр города, через который в случае успеха российские войска смогут выйти к Рубежанскому шоссе, подчеркивает источник.

«По сведениям пленных, ВСУ расценивают утрату юга Волчанска как серьезную проблему оперативного уровня, из-за которой у российской группировки появится возможность пробиться в район узловой станции Приколотное. Выход на Приколотное, в свою очередь, откроет возможность в обозримой перспективе нависнуть над купянской группировкой ВСУ», — добавляет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало. 12 июня ведомство сообщило, что группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ и теробороны на Харьковском направлении, в том числе в населенных пунктах Липцы, Тихое и в Волчанске.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

«Подразделениями группировки войск „Север“ продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области», — уточняется в сообщении МО РФ.

В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Север» до 190 военнослужащих за сутки.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“. За сутки уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ», — докладывает пресс-служба Минобороны России.

Что за умное оружие ВС РФ применяют в Волчанске

«Военная хроника» сообщает, что по украинским войска в Волчанске и окрестностях стали работать российские системы дистанционного минирования «Земледелие».

«Как и в предыдущих крупных операциях, по ВСУ начали активно работать системы дистанционного минирования „Земледелие“. С их помощью заметно осложняется не только передвижение украинской боевой техники, но и перемещение пехоты, засевшей в лесах», — поясняет Telegram-канал, Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости Системы дистанционного минирования «Земледелие»

Известно, что внутри снарядов «Земледелия» не взрывчатое вещество, а противопехотные или противотанковые мины. Боеприпасы забрасывают на расстояние от 5 до 15 километров. Боекомплект состоит из двух контейнеров, в каждом из которых по 25 ракет. Одним залпом машина накрывает площадь в несколько тысяч квадратных метров.

Эксперты называют умными снаряды «Земледелия». Внутри противопехотных мин установлен сейсмический датчик, который анализирует силу вибрации грунта и распознает шаги человека. Боеприпас срабатывает в нужный момент.

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