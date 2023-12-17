Опубликовано видео ликвидации снайпером «Отважных» военного ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ликвидации снайпером группировки «Отважные» Вооруженных сил России бойца ВСУ в Кременских лесах. На кадрах видно, как стрелок выслеживает противника и производит выстрел. После того как солдат падает, он производит два контрольных выстрела.

Ранее снайпер из 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады Сухопутных войск РФ с позывным Урал рассказал NEWS.ru, что не видел серьезной работы со стороны украинских снайперов. При этом он не исключил, что среди них есть профессионалы, про которых просто не говорят. По его словам, в российской армии тоже предпочитают молчать о людях, которые показывают «большие результаты».

По словам гендиректора Московской оружейной компании Ярослава Табольского, сегодня российским снайперам практически удалось добиться отсутствия «холодного отрыва» (отклонение попадания от точки прицеливания при первом выстреле из холодного, не прогретого стрельбой ствола). По его словам, такие результаты достигнуты благодаря применению самых передовых материалов.

Также Табольский рассказал, что основные показатели высокой эффективности работы российских снайперов в зоне СВО — точность, стабильность и кучность. Он отметил, что эти параметры важны и на охоте, и в спорте, и в рамках боевых действий.