ВСУ наращивают силы под Харьковом и не дают ВС России продвинуться Военэксперт Онуфриенко: ВСУ остановили продвижение ВС России под Харьковом

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение российских войск на Харьковском направлении, сообщил в эфире Первого канала военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС РФ отошли от Липцев примерно на один километр. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВСУ на харьковском направлении удалось остановить продвижение наших войск. Бои идут сейчас в районе агрегатного завода в Волчанске. Наши отошли приблизительно на один километр от Липцев. Количество перебрасываемых туда частей противника вынуждает его ослаблять другие направления. Как результат: есть большое продвижение к юго-востоку от Купянска, — сказал Онуфриенко.

Военэксперт отметил, что на Артемовском направлении, а именно в районе Часова Яра, российская армия смогла отодвинуть ВСУ севернее от Калиновки на восточную окраину села. Он утверждает, что в центре микрорайона «Канал» уже подняли флаги РФ. Что касается, Сумского направления, то российские войска вошли в область в районе села Теткино. ВС РФ также удерживают позиции в селе Розовка, добавил Онуфриенко.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ Артемовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. Такого результата добились подразделения группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве.