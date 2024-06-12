Битва за Часов Яр 12 июня: какие успехи ВС РФ, что мешает взять город

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боевая работа артиллеристов

Российские войска ведут бои за последнюю улицу микрорайона Канал в Часове Яре, однако наступательные действия ВС РФ на этом направлении осложняются рядом факторов. Какова ситуация в Часове Яре 12 июня, что мешает армии РФ взять город?

Что известно о битве за Часов Яр 12 июня

Как передает Telegram-канал WarGonzo, российские подразделения имеют тактические успехи при штурме восточного пригорода Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Российские войска при поддержке артиллерии и авиации продолжают штурм восточного пригорода Часова Яра. Есть тактические успехи», — сообщает источник.

По данным Telegram-канала «Шепот фронта», ВС РФ заняли два многоэтажных жилых дома в микрорайоне Канал в Часове Яре.

«Сейчас идут тяжелые бои за последнюю улицу микрорайона», — передает ресурс.

Минобороны России эту информацию не комментировало. 12 июня ведомство сообщило, что бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР, в том числе у Часова Яра.

«Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 33-й, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики», — докладывает МО РФ.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Ранним утром 12 июня Минобороны России сообщило, что личный состав ВСУ был уничтожен расчетом противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» артиллерийского полка Костромского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) при попытке привести ротацию под Часовым Яром.

«Разведгруппа ВДВ обнаружила выдвигающиеся подразделения ВСУ для ротации на позициях, для их уничтожения был направлен расчет ПТРК. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК „Фагот“», — заявили в ведомстве.

Что мешает ВС РФ взять Часов Яр

Как отмечает Telegram-канал «MultiXAM», наступление ВС РФ на Часовоярском направлении осложняется рядом факторов, хотя украинские и западные военные аналитики признают предстоящую потерю города Вооруженными силами Украины. Речь идет, в частности, об опорных пунктах ВСУ и минных заграждениях.

«С востока Часов Яр прикрыт цепью укреплений, расположенных вдоль береговой линии канала Северский Донец — Донбасс. Сам город расположен на высотах, и на северо-востоке подступы к нему перекрыты цепью опорников. С юга оперативный простор для развития наступления в направлении населенного пункта Ступочки (южнее Часова Яра) и трассы на Константиновку (до которой 12 километров) открывается со стороны Андреевки. Вдоль канала Северский Донец — Донбасс город также прикрыт линией опорников. Помимо этого, вся береговая линия плотно перекрыта минными заграждениями», — поясняет источник.

Поскольку российские войска действуют с позиций в Бахмуте (Артемовске), ВСУ наряду с дальнобойной артиллерией практикуют сброс на дороги мин с дронов «Баба-Яга», отмечает Telegram-канал.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«На севере Часова Яра отмечается скопление техники в капонирах и посадках (в основном танки и самоходные артиллерийские установки). На высотах западнее сосредоточена ствольная артиллерия, которая ведет заградительный огонь, пытаясь сорвать продвижение наших сил в районе Канала, железнодорожной ветки и со стороны Ивановского. В течение светового дня 12 июня противник продолжает насыпать 155-м калибром по Бахмуту для подавления наших огневых точек. Тем не менее, интенсивность огня нашей артиллерии превышает противника в разы», — констатирует «MultiXAM».

Вечером 11 июня политик Олег Царев сообщал, что бойцы ВСУ стоят насмерть в Часове Яре и затягивают продвижение ВС РФ.

«На Артемовском фронте идут бои в микрорайоне Канал Часова Яра, большая часть которого под нашим контролем. Надо признать, что ВСУ стоят насмерть, затягивая дальнейшее продвижение наших войск. Южнее, у Клещеевки и Красного, наши оттесняют ВСУ за канал Северский Донец — Донбасс и улучшают тактическое положение», — писал Царев в своем Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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