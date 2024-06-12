Взрывы в ДНР, новая опасность для белгородцев: как ВСУ атакуют РФ 12 июня

Фото: Maj. Joseph Bush/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска продолжают наносить удары по российским регионам. По информации представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 11 июня до 09:00 12 июня противник 12 раз открывал огонь из артиллерии больших калибров, среди мирных жителей есть погибшие. В Белгородской области ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины. Кроме того, 12 июня под ударом украинских войск оказался Севастополь. Все подробности об атаках ВСУ по территории России — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Донецк

Украинские войска ранним утром, с 03:40 по 07:20, выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и три снаряда того же калибра по Кировскому району города. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«03:40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров... 06:00 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, 07:20 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — сообщает представительство.

Также с 05:50 по 06:40 ВСУ выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска обстреливают районы Донецка из артиллерии больших калибров. Он призвал граждан «быть предельно осторожными».

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Утро в Донецке опять началось с обстрелов. Кировский и Петровский районы под огнём артиллерии украинских неонацистов. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!» — написал Кулемзин.

Мэр города также сообщил, что в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка одна женщина получила ранения.

«В результате вчерашнего вечернего обстрела на площади Победы осколочные ранения левого плеча получила женщина 1990 года рождения», — говорится в сообщении Кулемзина.

Жителей Белгородской области предупредили о новой опасности

ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением», — сказал он.

Глава региона добавил, что боеприпасы оборудованы сейсмодатчиками. При их активации снаряд выбрасывается в воздух и взрывается.

Гладков призвал жителей в случае обнаружения опасных предметов, похожих на военные снаряды, не приближаться к ним, а сразу вызывать полицию или другие спецслужбы.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе дважды был объявлен сигнал ракетной опасности. Губернатор призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как украинские войска атаковали Севастополь

В ночь на среду, 12 июня, в Севастополе сработали системы противовоздушной безопасности, которые отразили ракетную атаку, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. Он добавил, что все воздушные цели были уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией.

«Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

Развожаев отметил, что тип сбитых ракет устанавливается, несдетонировавших суббоеприпасов обнаружено не было. Он также напомнил, что к суббоеприпасам и осколкам опасно подходить и тем более их нельзя поднимать. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В Шебекино прозвучал сигнал ракетной опасности

В Шебекино и Шебекинском городском округе 12 июня был объявлен отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 04:54 мск.

«РСЧС: внимание! Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина погиб при украинском обстреле Шебекино

Накануне Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в квартиру, еще три человека были ранены, сообщил Гладков.

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще три мирных жителя получили ранения, заявил Гладков. По его словам, бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода двух женщин с различными осколочными ранениями. Гладков отметил, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам губернатора, еще один пострадавший получил контузию — мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Глава региона уточнил, что, предварительно, повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Одно частное домовладение серьезно пострадало в результате прямого попадания, отметил он. Также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи, добавил Гладков.

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