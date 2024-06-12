Стало известно, чем обернулось для Зеленского выступление в бундестаге MK.RU: Зеленский речью в правительстве Германии заработал «черную метку»

Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своей речью в правительстве Германии 11 июня «подписал себе смертный приговор», заявил корреспондент MK.RU Сергей Вальченко. Глава государства заявил, что планирует продолжать отправлять украинцев на фронт до достижения полной победы или окончания конфликта на условиях Киева. По мнению автора публикации, методы Зеленского можно расценить лишь как террористические.

У меня одного такое ощущение, что тем самым Зеленский подписал себе смертный приговор? <...> И президент уже просроченный, и методы он, судя по всему, избрал террористические. А для таких деятелей только один рецепт: мочить в сортире, — отметил он.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что нехватка интеллектуальных способностей у Владимира Зеленского и его неумение выступать без заготовленного текста испортили отношения с Израилем. По его мнению, своими заявлениями глава государства позорит страну.

В свою очередь бывший советник Пентагона Теодор Постол обратил внимание, что Владимир Зеленский жертвует жизнями украинцев ради интересов стран Запада. Киев при таком раскладе ждет неминуемое поражение, считает он. Посол также сравнил ситуацию с демографией на Украине с черной дырой.