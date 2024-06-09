«Губит свой же народ»: экс-советник Пентагона указал на ошибку Зеленского Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский губит народ Украины из-за Запада

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский жертвует жизнями украинцев ради интересов стран Запада, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, Киев ждет неминуемое поражение.

Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте, — сказал он.

Постол сравнил ситуацию с демографией на Украине с черной дырой. По его словам, украинский лидер бросает в нее ни в чем не повинных людей, которых «ждет мясорубка».

На поле боя у них нет никаких шансов, — заключил он.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что у Зеленского кончаются бойцы ВСУ, поэтому «мясных штурмов» на линии фронта становится все меньше. Киев перешел почти по всем направлениям к обороне и уже сдал Крынки и Работино, пояснил он.

По данным Минобороны РФ на 5 июня, за сутки совокупные потери ВСУ в ходе боевых действий составили до 1590 человек личного состава. Из них до 290 военнослужащих были ликвидированы в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области, там отражены семь контратак штурмовых групп противника.