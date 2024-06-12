«Кто за язык тянул»: на Украине раскритиковали Зеленского за ошибку Тука: нехватка интеллекта у Зеленского испортила отношения Украины и Израиля

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Нехватка интеллектуальных способностей у президента Украины Владимира Зеленского и его неумение выступать без заготовленного текста испортили отношения с Израилем, отметил бывший украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука YouTube-каналу NewsRoom. По его мнению, своими заявлениями глава государства позорит страну.

Меня откровенно покоробили ответы Зеленского относительно Израиля, после которых в Израиле резко поднялись антиукраинские настроения, <...> израильтян покоробило то, что он сказал, что мы, имеется в виду Украина, сделаем все, чтобы остановить Израиль, — подчеркнул Тука.

Администрация президента должна запретить Зеленскому выступать в формате ответов на вопросы, добавил он. К такому выводу экс-замминистра пришел после слов украинского лидера о признании Украиной Палестины как государства.

Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас? — искренне возмутился Тука.

Ранее экс-советник Пентагона Теодор Постол обратил внимание, что Зеленский жертвует жизнями украинцев ради интересов стран Запада. Киев при таком раскладе ждет неминуемое поражение, заключил он. Постол также сравнил ситуацию с демографией на Украине с черной дырой.