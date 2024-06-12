Российские войска поразили десантные лодки ВСУ под Херсоном Боец ВС РФ: две десантные лодки ВСУ ликвидированы у Днепрян в Херсонской области

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России ликвидировали две десантные лодки украинских войск у села Днепряны в Херсонской области, заявил РИА Новости боец группировки войск «Днепр» ВС РФ с позывным Малой. Кроме того, было нанесено поражение личному составу противника общей численностью около взвода. В результате боевого столкновения украинский десант был целиком разбит.

ВСУ была предпринята попытка высадиться на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили, и у них не получилось высадиться. Наши встретили [их] — и АГСами накрыли, и минометами, — заявил военнослужащий.

Ранее Малой рассказал, что российские военные столкнулись с иностранными наемниками на островах в пойме Днепра. По его словам, у них были замечены шевроны Вооруженных сил Польши и Грузии.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что сегодня украинские войска контролируют не более 2% от всей территории Луганской Народной Республики. Он отметил, что противник потерял земли благодаря продвижению ВС России на Купянском направлении, а также после взятия под контроль Артемовки.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки силами противовоздушной обороны на территории города. Все воздушные цели были сбиты.