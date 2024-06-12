Силы ПВО спасли российский город от ракетной атаки Развожаев: ПВО уничтожила все воздушные цели над Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отражение ракетной атаки силами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Севастополя завершено, заявил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все воздушные цели уничтожены, никто не пострадал, повреждений на зафиксировано. Минобороны не комментировало информацию.

Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено, — подчеркнул губернатор.

Ранее система ПВО перехватила 25 беспилотников ВСУ. Киев предпринял попытки атак на Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую области, Крым, а также Краснодарский край. Больше всего дронов противника было направлено на южные российские регионы.

До этого Развожаев рассказал, что случаи подготовки к диверсиям против российских военнослужащих и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются. Спецслужбы выявили 100% подобных планов. Развожаев заметил, что в Севастополе организован штаб, целью которого является обеспечение безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.