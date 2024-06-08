Стало известно, сколько раз ВСУ атаковали регионы России за прошедшую ночь Минобороны РФ: за прошедшую ночь средства ПВО перехватили 25 беспилотников ВСУ

Фото: МО Украины

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины за прошедшую ночь, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ВСУ предпринимали попытки атак на Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую области, Крым, а также Краснодарский край. Больше всего беспилотников было направлено на Кубань и Крым.

Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, один БПЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Тульской области, три БПЛА уничтожены над территорией Астраханской области, пять БПЛА уничтожены и четыре перехвачены над Республикой Крым, а также шесть БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края, — сообщили в МО.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область, Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что беспилотник ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава области.

Также в акватории Черного моря были уничтожены два украинских беспилотных судна, которые двигались в сторону Крыма. За последнюю ночь было пресечено несколько попыток киевского правительства осуществить террористические акты с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных судов по объектам на территории России.