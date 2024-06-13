Пожар под Киевом, F-16, Mirage: какой «секретный» объект уничтожили ВС РФ

Фото: ГСЧС Украины

Крупномасштабный пожар в пригороде Киева не удается потушить уже более суток. Что там горит, куда попали ракеты ВС РФ?

Куда попали ракеты ВС РФ

В ночь на 12 июня российские военные нанесли комбинированный воздушный удар по военным объектам и инфраструктуре на Украине. Минобороны РФ отмечает, что целями удара стали «стоянки самолетов и инфраструктура авиационной базы ВСУ, а также пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ».

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Воздушные силы ВСУ заранее объявили, что все «воздушные цели были сбиты». При этом в Сети вскоре появились кадры с огромным столбом дыма, который поднимается над Киевской областью. ГСЧС Украины сообщила о тушении пожара утром 12 июня и повторила это сообщение на следующий день, не называя объект.

Между тем пораженный объект, где возник огромный пожар, довольно быстро вычислили по фотографиям, опубликованным украинскими спасателями.

«На пожарной машине можно заметить надпись Boryspil International Airport, что намекает на попадание ракет в топливную инфраструктуру аэропорта Борисполь в Киевской области, несмотря на все заявления украинских чиновников об уничтожении якобы всех ракет. Также известно, что под удар попала авиабаза Васильков», — отмечает Telegram-канал «Лик Войны».

В Минобороны РФ также сообщали об ударах в районе Миргорода и в Одесской области. Военкор Андрей Руденко опубликовал видео удара по аэродрому в Миргороде.

Что известно о пораженной авиабазе ВСУ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» полагает, что целью был не гражданский аэропорт, а расположенный западнее военный аэродром в Василькове. К тушению были привлечены пожарные расчеты из Борисполя, чем и объясняется надпись на машине.

Карта пожаров NASA FIRMS подтверждает эту версию: по состоянию на 12:00 13 июня на военном аэродроме продолжает полыхать масштабный пожар. Снимки Google Earth, сделанные в 2024 году, демонстрируют пораженное здание диспетчерской аэропорта, капониры, в которых укрыты боевые самолеты, и следы пожаров по всей авиабазе.

«Там же аэродром, там же военно-техническое училище для дальней авиации при СССР располагалось, наземных и бортовых техников там готовили, офицеров ВВС. Это ж недалеко от Киева. Логично — Украина ждет прибытия всяких „Миражей“ и F-16. Мы готовим им площадку приземления. Разрушенную», — отмечает военкор ВГТРК Александр Сладков.

Как тушат пожар на Василькове

Украинские источники не публикуют информацию о погибших военнослужащих ВСУ. При этом согласно сообщениям служб, в результате ударов «по промышленному объекту» в Киевской области был ранен всего один человек.

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале отметил, что Россия не пытается нанести Украине излишний урон.

«В Василькове уже сутки тушат последствия удара армии России по военному аэродрому. Кстати, объявлено, что ни один гражданский не погиб. А уже сутки тушат 23 пожарных расчета, 111 единиц техники, включая 4 пожарных поезда, 287 человек, сотни людей. Очень хорошая точность удара. Один из самых эффективных ударов. Видя такое скопление, армия России уже сутки не наносит удара по пожарным. Потому что армия России не воюет против мирных людей на Украине, а освобождает жителей Украины от фашистского режима американской оккупации», — констатировал Марков.

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