Белгородские СМИ показали последствия обстрела в Нехотеевке

Здание, пострадавшее от обстрела. Архивное фото / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Белгородские СМИ обнародовали кадры результата обстрела со стороны Украины села Нехотеевка Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что была повреждена линия электропередачи (ЛЭП), а также пять домов, один из них сильно разрушен.

Гладков подчеркнул, что жертв среди мирного населения нет. Он добавил, что в ближайшее время начнутся работы по восстановлению ЛЭП.

Об обстреле населённых пунктов Нехотеевка и Журавлёвка стало известно утром 5 мая, после того как губернатор опубликовал в своём Telegram-канале соответствующее сообщение.

Ранее ВСУ атаковали два села в Белгородской области — Сподарюшино и Журавлёвку. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Журавлёвке в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, а также пострадал один человек, который по неизвестным причинам оказался в населённом пункте после эвакуации.