100 жертв в трамвае и две мести с огнестрелом: самые громкие ЧП за сегодня

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерово

Более ста человек пострадали при столкновении трамваев в Кемерово, ревнивый москвич убил поклонника своей экс-подруги, под Ростовом конфликт между мужчинами закончился тремя выстрелами из «Сайги» — эти новости особенно громко звучали в сводках происшествий 6 июня. NEWS.ru рассказывает подробности этих событий.

Лобовое столкновение трамваев

Утром в Кемерово столкнулись два трамвая. В результате ЧП пострадали более 100 человек, а также погиб мужчина. По предварительным данным, у одного из составов отказали тормоза. Он разогнался и врезался в идущий впереди трамвай.

Судя по опубликованным в Сети видео, из потерявшего управление состава выпали люди. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

23-летняя водитель трамвая Александра рассказала, что она попыталась обесточить состав, но он продолжил движение и набрал скорость. Девушку при столкновении зажало в кабине. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Позже мэр Кемерово Дмитрий Анисимов заявил, что износ трамваев в городе достигает 90%. Большинство вагонов, по его словам, устаревшие, их возраст составляет до 40 лет. Градоначальник отметил, что в регионе нет средств на обновление парка. Местные власти ищут источник финансирования и заявляются на участие в федеральных программах.

«Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», — сказал Анисимов.

Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерове Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерове Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово

Мужская месть на западе Москвы

Утром на западе Москвы местный житель Андрей Демин застрелил своего знакомого, 35-летнего скейтбордиста Константина Балишанского. Он выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги.

Основным мотивом случившегося называют ревность: как сообщается, Балишанский увел девушку у Демина. Также в прокуратуре отвергли версию о заказном убийстве.

Задержали подозреваемого спустя 2,5 часа после убийства в трех километрах от места преступления. Он оказал сопротивление полицейским и выпустил в их сторону не менее 15 выстрелов. В результате мужчина был ранен в голову и задержан.

У Демина уже были проблемы с законом. В 2018 году его задерживали за незаконный оборот наркотиков.

Фото: t.me/moscowproc На месте убийства и задержания подозреваемого

Утренний расстрел в Шахтах

В городе Шахты Ростовской области мужчина расстрелял местного жителя и скрылся с места преступления. Нападение было совершено в ночь на 6 июня у дома № 65 на улице Победы. Злоумышленник использовал карабин «Сайга».

Пострадавшим оказался 33-летний шахтинец Николай Беликов. Мужчину госпитализировали. По данным канала, стрелял в него 28-летний местный житель. После инцидента он скрылся с места преступления на автомобиле «Нива». Подозреваемого ищет полиция.

В УМВД рассказали, что правоохранители узнали о ситуации от медиков. Они сообщили о поступлении в стационар человека с огнестрельным ранением. Там отметили, что ранее мужчины не были знакомы. В тот вечер между ними произошла словесная перепалка, после чего злоумышленник взялся за ружье.

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