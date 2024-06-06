Раскрыта личность киллера, убившего скейтбордиста в Москве Убийцей скейтбордиста в Москве оказался фотограф спортивного онлайн-магазина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Mash, убийцу московского скейтбордиста Константина Балишанского зовут Андрей Демин. Он напал на мужчину у его дома на западе столицы и позже добил его у дороги. Сам Демин оказал сопротивление при задержании и был ранен в голову.

Mash пишет, что Демину 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что мотивом убийства мужчины на западе Москвы мог стать личный конфликт. Известно, что жертва и стрелявший были знакомы. Мотивом преступления могла стать ревность, полагают в прокуратуре.

По данным Mash, у Демина уже были проблемы с законом. В 2018 году его задерживали за незаконный оборот наркотиков.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково застрелили 35-летнего москвича. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».